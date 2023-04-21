سياسة
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اليمن.. اغتيال خطيب صلاة العيد في "شبوة" عقب انتهائه من الخطبة
اغتال مسلحون مجهولون خطيب صلاة العيد في مدينة بيحان جنوب شرقيّ اليمن، الشيخ عبد الله الباني، عقب انتهائه من الخطبة. ووفق شهود عيان أطلق مسلحون عدة أعيرة نارية على الشيخ حين همّ بركوب سيارته، وأردوه قتيلاً على الفور.
اليمن.. اغتيال خطيب صلاة العيد في "شبوة" عقب انتهائه من الخطبة
اغتيال خطيب صلاة العيد في شبوة اليمنية / صورة: AA
21 أبريل 2023

اغتال مسلحون مجهولون الجمعة، خطيب صلاة العيد في مدينة بيحان جنوب شرقي اليمن، الشيخ عبد الله الباني، عقب انتهائه من الخطبة.

وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية محمد قيزان في تغريدة: "تم اغتيال خطيب صلاة العيد في مدينة بيحان بمحافظة شبوه الشيخ عبد الله الباني، وسط المصلّين بعد أن أكمل خطبة العيد"، بلا تفاصيل.

ويشغل الشيخ عبد الله الباني منصب مدير عامّ مكتب الصحة العامة والسكان في مديرية بيحان، إلى جانب عضويته في حزب "التجمع اليمني للإصلاح" (أكبر حزب إسلامي باليمن).

في سياق متصل قال شهود عيان في أحاديث منفصلة لوكالة الأناضول، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الشيخ الباني، فور انتهائه من خطبة العيد وسلامه على المصلين والدعاء لهم.

وأفاد الشهود بإطلاق عدة أعيرة نارية على الشيخ الباني حين همّ بركوب سيارته، وأردوه قتيلاً على الفور.

ولم تتبنَّ أي جهة يمنية عملية الاغتيال، كما لم يصدر أي بيان رسمي عن الحكومة حتى الساعة 07:00ت.غ.

وتخضع محافظة شبوة (جنوب شرق) لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويعاني اليمن منذ نحو تسع سنوات حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات الحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على عدة محافظات منذ 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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