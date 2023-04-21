ساهمت الروبوتات الغواصة التي طورتها شركة "أرملسان لتكنولوجيا الدفاع" بدور هامّ في استخراج الغاز الطبيعي من البحر الأسود ونقله إلى اليابسة في تركيا.

وحطمت الروبوتات الغواصة من طراز "كاشف" رقماً قياسياً على صعيد تركيا، إذ أدّت العمل في قاع البحر لمدة 13 يوماً متواصلة دون خروج إلى السطح.

وساهمت هذه الروبوتات الغواصة المطورة محلياً بشكل كبير في أنشطة الحفر في قاع البحر.

وتلعب التكنولوجيا المحلية التركية دوراً كبيراً في تصميم وصناعة روبوتات كاشف.

وقدّمَت شركة أرملسان دعماً لشركة "البترول التركية" خلال أعمال الحفر باستخدام روبوتاتها الغواصة.

وعملت 3 روبوتات "كاشف" في سفن "فاتح" و"قانوني" و"عبد الحميد الثاني" على مدار اليوم والأسبوع بمجموع ساعات وصل إلى 30 ألف ساعة.

وأمس الخميس شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حفل نقل الغاز المستخرَج من البحر الأسود إلى البر وبدء مرحلة استخدامه. وسجلت تركيا رقماً قياسياً في عملية الاستخراج والنقل، التي أكملتها في أقل من 3 أعوام، فيما يستغرق الأمر في مناطق أخرى من العالم بين 6 و7 سنوات.