توجه مسلمو النمسا وفرنسا وهولندا وسويسرا إلى المساجد لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

ففي العاصمة النمساوية فيينا، شارك السفير التركي أوزان جيهون والقنصل العام بفيينا جعفر مرت أوزمرت، في صلاة العيد بأحد المساجد التابعة للجمعيات التركية.

وخلال تصريح لوكالة الأناضول، قدم السفير جيهون تهانيه لجميع المسلمين بحلول عيد الفطر.

كذلك شهد الجامع الكبير بالعاصمة الفرنسية باريس إقبالاً كبيراً من جموع المصلين، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الشرطة في محيط الجامع.

وبسبب الازدحام الكبير، أقام المسلمون عدة صلوات للعيد في الجامع الذي يعود تاريخ بنائه إلى أعوام 1922-1926.

وفي هولندا، أدى مئات صلاة العيد في أحد المراكز الإسلامية التابعة لمنظمة مجتمع مدني تركيا بمدينة سخيدام غربي البلاد.

وتبادل المسلمون التهاني بحلول العيد، كما وُزعت الحلويات والبسكويت والمشروبات على المصلين.

أما في سويسرا التي فاضت مساجدها بالمصلين، أدى السفير التركي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير غوڤن بَغَتش صلاة العيد في جامع أوقاف الجالية الإسلامية بجنيف.