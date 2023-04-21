سياسة
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تويتر تُسقِط شعار "ممول من الحكومة " و "تابع لدولة الصين" عن حسابات إعلامية
أسقطت منصة تويتر شعار "مموَّل من الحكومة" و"تابع لدولة الصين" الذي يشير إلى مشاركة الحكومة في المحتوى التحريري عن حسابات العديد من المنظمات الإعلامية العالمية، حسب ما أظهرت حسابات هذه المنظمات اليوم الجمعة.
تويتر تُسقِط شعار "ممول من الحكومة " و "تابع لدولة الصين" عن حسابات إعلامية
تويتر تسقط شعار "ممول من الحكومة " و "تابع لدولة الصين" عن حسابات إعلامية / صورة: AFP
21 أبريل 2023

أسقطت منصة تويتر شعار "ممول من الحكومة" و"تابع لدولة الصين" الذي يشير إلى مشاركة الحكومة في المحتوى التحريري عن حسابات العديد من المنظمات الإعلامية العالمية، حسب ما أظهرت حسابات هذه المنظمات اليوم الجمعة.

ومن بين الحسابات التي أسقطت عنها تويتر علامة "إعلام ممول من الحكومة" حسابات الإذاعة الوطنية العامة (إن.بي.آر) في الولايات المتحدة وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وهيئة الإذاعة الكندية (سي.بي.سي).

وأسقطت أيضاً علامة "إعلام تابع لدولة الصين" عن حسابات وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) بالإضافة إلى الصحفيين المرتبطين بالصحف المدعومة من الحكومة.

ولم ترد تويتر و(إن.بي.آر) و(ٍسي.بي.سي) و(بي.بي.سي) على طلبات للتعليق على إزالة العلامة.

ووضعت تويتر علامة "ممول من الحكومة" على حسابات (إن.بي.آر) و(سي.بي.سي) في وقت سابق من هذا الشهر مما أدى إلى توقفهما عن النشر على حساباتهما على تويتر، لأن الوصف لا يعكس بدقة الهيكل الإداري الخاص بهما.

وفي مقابلة مع (بي.بي.سي) الأسبوع الماضي قال الملياردير إيلون ماسك مالك موقع تويتر إن منصة التواصل الاجتماعي تحاول أن تكون "دقيقة" وتنظر في تعديل التسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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