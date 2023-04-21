أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، حملة تحول عمراني بإسطنبول تتكفل الحكومة فيها بنصف تكاليف إعادة بناء المباني القديمة.

جاء ذلك في كلمة خلال حفل تسليم ووضع حجر الأساس لمشاريع تحول عمراني، أقيم في منطقة غازي عثمان باشا بإسطنبول.

وأشار أردوغان إلى أن الدولة ستقدم مساهمة مالية لمن يريد امتلاك منزل.

وأضاف: "حتى الآن، جددنا 3.3 مليون منزل مع التحول العمراني وأنشأنا 1.2 مليون منزل بواسطة مؤسسة الإسكان "طوكي".

وأردف: "بفضل مساهمات قطاعنا الخاص، وصلنا ببلدنا إلى مستوى جيد جداً في هذا المجال مقارنة بما كان عليه قبل 20 عاماً، ولكن نراه غير كافٍ، إذ نُسرّع عملية التحول العمراني في الأماكن ذات الخطورة العالية في الزلازل على رأسها إسطنبول".