سياسة
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روسيا تحذّر من عقوبات غربية جديدة قد تسبب أزمة اقتصادية عالمية
قال الكرملين إن بلاده تراقب تقارير تشير إلى احتمال فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على موسكو، محذراً من أنها ستلحق الضرر بالاقتصاد العالمي وقد تؤدي إلى المضي بصورة أكبر باتجاه أزمة اقتصادية عالمية.
روسيا تحذّر من عقوبات غربية جديدة قد تسبب أزمة اقتصادية عالمية
روسيا تراقب تقارير عن عقوبات غربية جديدة وتقول إنها ستضر بالاقتصاد العالمي / صورة: بلومبيرغ
21 أبريل 2023

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إنه يراقب عن كثب تقارير تشير إلى احتمال فرض دول غربية حظراً على الصادرات إلى روسيا، وأوضح أن العقوبات الجديدة ستلحق الضرر بالاقتصاد العالمي.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "نراقب ذلك عن كثب، ونحن على علم بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفكران فعلياً في فرض عقوبات جديدة".

وأضاف "نعتقد أن كلاً من العقوبات الحالية المفروضة على روسيا الاتحادية والخطوات الإضافية الجديدة التي ربما تفكر فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حالياً ستلحقان أيضاً بالتأكيد ضرراً بالاقتصاد العالمي. وبالتالي، قد يؤدي ذلك إلى المضي بصورة أكبر باتجاه أزمة اقتصادية عالمية".

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن مصادر حكومية قولها إن دول مجموعة السبع تدرس فرض حظر شبه كامل على الصادرات إلى روسيا.

وأفادت بلومبيرغ نيوز أمس الخميس بأن الولايات المتحدة وحلفاء أوكرانيا يفكرون في "فرض حظر تام على معظم الصادرات إلى روسيا". وذكرت في تقرير أن مسؤولين من دول مجموعة السبع يناقشون هذه الفكرة قبل قمة مقررة في اليابان الشهر المقبل.

وفرض الغرب حزماً متتالية من العقوبات على روسيا منذ هجومها على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وقال بيسكوف: "علينا أن لا ننسى أنه لا يوجد بلد في العالم واجه مثل هذا الكم من العقوبات. وبالتالي، نتكيف ونتطور ونضع خططاً طويلة الأجل، لكن نأخذ في الاعتبار أيضاً المخاطر الكامنة وراء ما يفكر فيه خصومنا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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