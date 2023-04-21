سياسة
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ألمانيا.. إضرابات تشلّ حركة السكك الحديدية و4 مطارات
أدّت إضرابات نفذها عمال السكك الحديدية وموظفون في أربعة مطارات ألمانية إلى توقف الخدمة في ساعات الصباح فيما يتسع نطاق الاحتجاجات على الأجور بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بشدة جراء الحرب في أوكرانيا.
ألمانيا.. إضرابات تشلّ حركة السكك الحديدية و4 مطارات
إضرابات تشل السكك الحديدية و4 مطارات في ألمانيا / صورة: Reuters
21 أبريل 2023

بدأ عمال السكك الحديدية إضراباً في جميع أنحاء ألمانيا، اليوم الجمعة، مما أدى إلى توقف الخدمة تقريباً في ساعات الصباح، فيما يتسع نطاق الاحتجاجات على الأجور في الدولة صاحبة‭‭ ‬‬أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتشهد ألمانيا منذ العام الماضي بعضاً من أوسع الإضرابات، إذ أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بشدة ما دفع النقابات إلى الضغط من أجل زيادة الأجور بما يتماشى مع تكاليف المعيشة.

وأدى التضخم الهائل إلى تفاقم مشكلات العاملين في قطاعات منها قطاع الطيران الذي يواجه تحولاً عصيباً بعد جائحة كورونا.

وتزامن إضراب عمال السكك الحديدية مع إضراب في أربعة مطارات ألمانية هي دوسلدورف وهامبورغ وكولونيا/بون وشتوتجارت، ويأتي بعد إلغاء نحو 700 رحلة إقلاع بسبب الإضراب في أول ثلاثة مطارات أمس الخميس.

وبدأ العاملون في السكك الحديدية الإضراب، الذي نظمه اتحاد السكك الحديدية الألماني (إي.في.جي)، في الساعة الثالثة صباحاً بالتوقيت المحلي (01:00 بتوقيت غرينتش) وانتهى الساعة 11 صباحاً، لكن من المتوقع أن يؤثر ذلك في خدمة القطارات على مستوى البلاد خلال اليوم بأكمله.

وأفاد اتحاد السكك الحديدية الألماني بأن نحو 22500 موظف في شركة دويتشه بان شاركوا في الإضراب مما أثر سلباً على خدمات الشركة الحكومية وعلى 49 شركة أخرى للسكك الحديدية.

ويسعى الاتحاد، الذي يتفاوض نيابة عن 230 ألف موظف، إلى رفع الأجور 12% أو على الأقل إضافة 650 يورو (715 دولاراً) للأجر الشهري. وعرضت دويتشه بان زيادة خمسة بالمئة ومدفوعات لمرة واحدة بقيمة 2500 يورو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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