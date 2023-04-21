أعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب، الجمعة، استقالته من الحكومة على خلفية مزاعم بالتنمر على موظفين حكوميين.

وقال الوزير في خطاب استقالته الذي نشره على تويتر: "أكتب استقالتي من الحكومة، بعد استلام تقرير التحقيق الذي أجراه (المحامي) آدم توللي".

وأضاف راب الذي يشغل أيضاً منصب وزير العدل: "دعوت إلى التحقيق وتعهدت بالاستقالة إذا توصل التحقيق إلى أي نتائج بشأن التنمر. وأعتقد أنه من المهم أن أحافظ على كلمتي".

وتابع: "بينما أشعر أن واجبي يلزمني بقبول نتيجة التحقيق التي أبطلت جميع الادعاءات الموجهة ضدي باستثناء اثنين منها".

وانتقد نتائج التحقيق التي وصفها بأنها "معيبة".

وأردف قائلاً: "هذا التحقيق سابقة خطيرة، ويشجع على تقديم شكاوى كاذبة ضد الوزراء، وسيكون له تأثير مخيف على الحكومة والشعب البريطاني".

والخميس، استلم مكتب رئيس الوزراء تقرير نتائج التحقيق، حيث أكدت رئاسة الحكومة "ثقتها الكاملة" في نائب رئيس الوزراء، وقالت إنها "تدرس بدقة نتائج التقرير"، وفق صحيفة "إندبندنت" البريطانية.