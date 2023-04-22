سياسة
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"نداء الحقيقة".. البيت التركي بنيويورك يحتضن ندوة عن حقائق عام 1915
احتضن البيت التركي بمدينة نيويورك الأمريكية ندوة عن الحقائق التاريخية لأحداث عام 1915، وأطروحات تركيا في القانون الدولي. وبدأت الندوة عرض مقطع يتحدث عن موقع الجالية الأرمينية التي عاشت بسلام لقرون في الدولة العثمانية، والحركات الانفصالية وأحداث 1915.
"نداء الحقيقة".. البيت التركي بنيويورك يحتضن ندوة عن حقائق عام 1915
بدأت الندوة عرض مقطع يتحدث عن موقع الجالية الأرمينية التي عاشت بسلام لقرون إبان الدولة العثمانية، والحركات الانفصالية وأحداث 1915 / صورة: AA
22 أبريل 2023

احتضن البيت التركي بمدينة نيويورك الأمريكية ندوة عن الحقائق التاريخية لأحداث عام 1915، وأطروحات تركيا في ضوء القانون الدولي.

وحضر الندوة مؤرخون وحقوقيون وكتاب وصحفيون وخبراء أمن وسياسة خارجية، تحت عنوان "نداء الحقيقة: الحقائق التاريخية لأحداث 1915".

وشارك في الندوة مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة سادات أونال، وتشاغاطاي أوزدمير نائب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وبدأت الندوة عرض مقطع مصور يتحدث عن موقع الجالية الأرمينية التي عاشت بسلام لقرون إبان الدولة العثمانية، والحركات الانفصالية وأحداث 1915.

وأرسل رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون رسالة مصورة إلى الندوة.

وتطالب أرمينيا ولوبياتها في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بأن ما جرى خلال عملية تهجير الأرمن عام 1915 "إبادة جماعية"، وبناء عليه دفع تعويضات.​​​​​​​

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو لتناول الملف بعيداً عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية للتاريخ، وتفهُّم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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