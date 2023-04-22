احتضن البيت التركي بمدينة نيويورك الأمريكية ندوة عن الحقائق التاريخية لأحداث عام 1915، وأطروحات تركيا في ضوء القانون الدولي.

وحضر الندوة مؤرخون وحقوقيون وكتاب وصحفيون وخبراء أمن وسياسة خارجية، تحت عنوان "نداء الحقيقة: الحقائق التاريخية لأحداث 1915".

وشارك في الندوة مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة سادات أونال، وتشاغاطاي أوزدمير نائب رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وبدأت الندوة عرض مقطع مصور يتحدث عن موقع الجالية الأرمينية التي عاشت بسلام لقرون إبان الدولة العثمانية، والحركات الانفصالية وأحداث 1915.

وأرسل رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون رسالة مصورة إلى الندوة.

وتطالب أرمينيا ولوبياتها في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بأن ما جرى خلال عملية تهجير الأرمن عام 1915 "إبادة جماعية"، وبناء عليه دفع تعويضات.​​​​​​​

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو لتناول الملف بعيداً عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية للتاريخ، وتفهُّم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.