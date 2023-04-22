سياسة
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بعد تصريحات ستولتنبرغ.. الكرملين: الناتو تكتل عدواني يتعدى على أمن روسيا
قال متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف إن حلف شمال الأطلسي (ناتو) "يعتبر روسيا خصماً ويتعدى على أمنها". تأتي هذه التطورات تعليقاً على تصريحات سابقة للأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ، قال فيها إن "الناتو هو المكان الصحيح لأوكرانيا".
بعد تصريحات ستولتنبرغ.. الكرملين: الناتو تكتل عدواني يتعدى على أمن روسيا
تأتي هذه التطورات تعليقاً على تصريحات سابقة للأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ، قال فيها إن "الناتو هو المكان الصحيح لأوكرانيا" / صورة: AA
22 أبريل 2023

قال متحدث الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف الجمعة إن حلف شمال الأطلسي (ناتو) "يعتبر روسيا خصماً ويتعدى على أمنها".

وأوضح بيسكوف في إفادة صحفية بالعاصمة موسكو: "نتعامل مع تكتل عدواني ينظر إلى بلادنا على أنها خصم ويتعدى على أمننا".

تأتي هذه التطورات تعليقاً على تصريحات سابقة للأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ، قال فيها إن "الناتو هو المكان الصحيح لأوكرانيا".

وقال بيسكوف: "يواصل الناتو سياسته في استيعاب أوكرانيا وجذبها نحو الحلف. تحدث رئيسنا (فلاديمير بوتين) عن هذا التهديد المحتمل قبل وقت طويل من بدء حملته" على أوكرانيا.

وشدّد على أن "كل ذلك يظهر مرة أخرى صحة قرار الرئيس بشن العملية، انطلاقاً من مصالح الاتحاد الروسي وضرورة ضمان أمنه".

وحذّر بيسكوف من أن العقوبات التي تفرضها دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ضد روسيا، ستؤثر على الاقتصاد العالمي أيضاً.

وتابع: "العقوبات الحالية التي فرضت على بلادنا والخطوات الإضافية الجديدة التي تفكر فيها بروكسل وواشنطن حالياً، ستضر بالاقتصاد العالمي أيضاً، ولن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة الاتجاه نحو أزمة اقتصادية عالمية".

ولم يصدر عن حلف الناتو تعليق فوري على ما أدلى به متحدث الرئاسة الروسية.

وأمس الخميس قال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك عقده في العاصمة كييف مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "مكان أوكرانيا الصحيح هو داخل الناتو"، حسبما ذكرت صحيفة "الغادريان" البريطانية.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عملياتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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