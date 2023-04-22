سياسة
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نقابة أطباء السودان تدعو المجتمع الدولي للمساعدة بوقف القتال
دعت "نقابة أطباء السودان" المجتمع الدولي للمساعدة العاجلة بوقف المواجهات المسلحة في البلاد بين الجيش و"قوات الدعم السريع".
نقابة أطباء السودان تدعو المجتمع الدولي للمساعدة بوقف القتال
نقابة أطباء السودان تدعو المجتمع الدولي للمساعدة بوقف القتال / صورة: AFP
22 أبريل 2023

دعت "نقابة أطباء السودان" السبت المجتمع الدولي إلى "المساعدة العاجلة" بوقف المواجهات المسلحة في البلاد بين الجيش و"قوات الدعم السريع".

وذكر بيان صادر عن النقابة السودانية: "نناشد المجتمع الدولي والإقليمي للمساعدة العاجلة بوقف هذا الصراع الدموي، وحث الدول على الامتناع عن أي فعل يؤجج الصراع ويزيد اشتعاله وانتشاره في البلاد".

كما ناشد البيان "المجتمع الدولي للضغط على طرفَي النزاع لفتح ممرات آمنة لنقل المعينات والجرحى والجثث".

وأضاف: "ندعو لالتزام عدم التعرض للمرافق الصحية وسيارات الإسعاف ومراقبة الهدنة التي بدأت الجمعة وتعاني من الخروقات مثل سابقاتها ومعرفة من يخرقها".

ومساء الجمعة أعلن الجيش السوداني في بيان موافقته على هدنة 3 أيام، بعد ساعات من إعلان "الدعم السريع" موافقتها على هدنة من القتال الذي أودى بحياة 413 شخصاً منذ اندلاعه في 15 أبريل/نيسان الجاري، وفق منظمة الصحة العالمية.

وفي عام 2013 تشكلت "الدعم السريع" لمساندة القوات الحكومية بقتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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