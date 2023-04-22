سياسة
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بعد توقف بسبب الجائحة.. مهرجان "سومو بكاء الأطفال" يعود
عاد مهرجان "سومو بكاء الأطفال" من جديد بعد توقف بسبب كورونا. ويقوم المهرجان على حمل عشرات الأطفال اليابانيين على البكاء فيما يُعتقد أنه يحسّن من صحتهم.
بعد توقف بسبب الجائحة.. مهرجان "سومو بكاء الأطفال" يعود
يحاول أعضاء فريق المهرجان مرتدين أقنعة "أوني" جعل طفلين يبكيان ويفوز الطفل الذي يبدأ بالصراخ أولاً / صورة: AA
22 أبريل 2023

بعد توقف لأربع سنوات بسبب الجائحة، عاد مهرجان "سومو بكاء الأطفال" الذي يحمل عشرات الأطفال اليابانيين على البكاء في تسابق بين طفلين، فيما يُعتقد أنه يحسّن من صحتهم.

وفي هذا المهرجان، يتنافس طفلان في كل جولة بزيّ رياضة السومو، فيما يرفعهما والداهما ليتواجها على حلبة لهذه الرياضة في معبد سينسوجي الواقع في العاصمة طوكيو.

ويحاول أعضاء فريق المهرجان مرتدين أقنعة "أوني" جعل طفلين يبكيان، ويفوز الطفل الذي يبدأ بالصراخ أولاً فيما يُعلن حكم سومو يرتدي اللباس التقليدي ويحمل مروحة خشبية في يده، اسم الفائز.

تقول هيساي واتانابي، وهي أم لطفلة تبلغ ثمانية أشهر، في حديث إلى وكالة الصحافة الفرنسية: "يمكننا معرفة حالة الطفل الصحية من خلال سماع طريقة بكائه. لكن طفلتي قد تشعر اليوم بتوتر ولا تبكي كثيراً، إلا أنني أرغب في الاستماع إلى بكائها الصحي".

ويُقام مهرجان "سومو بكاء الأطفال" في مختلف معابد اليابان، في خطوة ترمي إلى إسعاد الآباء والمتفرجين.

وأشار رئيس اتحاد أساكوسا للسياحة الذي يتولّى تنظيم الحدث شيغمي فوجي إلى أنّ "بعض الأشخاص قد يعتبرون أنّ المسابقة مروعة لأنها تجعل الأطفال يبكون"، مضيفاً: "لكن في اليابان، نعتقد أن الأطفال الذين يبكون بشدّة يكبرون بصحة جيدة".

وتابع بأنّ "هذا النوع من المسابقات يُنظم في مناطق يابانية كثيرة".

وشارك في مهرجان "سومو بكاء الأطفال" 64 طفلاً، على ما ذكرت الجهة المنظمة.

إلا أنّ قواعد المهرجان تختلف بين المناطق، ففي حين يُعلَن أول طفل يبكي فائزاً في بعض الأماكن، يُعتبر من يصرخ أولاً هو الخاسر في مناطق أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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