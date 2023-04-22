سياسة
3 دقيقة قراءة
السعودية تعلن بدء إجلاء مواطنيها ورعايا دول أخرى من السودان
تزامناً مع استمرار الاشتباكات المسلحة بالسودان رغم هدنة إنسانية بين الجيش و"الدعم السريع" بمناسبة عيد الفطر، أعلنت السعودية السبت بدء إجلاء مواطنيها ورعايا "دول شقيقة وصديقة" من السودان إلى المملكة.
السعودية تعلن بدء إجلاء مواطنيها ورعايا دول أخرى من السودان
أفادت الخارجية السعودية بـ"بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة" / صورة: AA
22 أبريل 2023

أعلنت السعودية، السبت، بدء ترتيب إجلاء مواطنيها ورعايا "دول شقيقة وصديقة" من السودان إلى المملكة.

جاء ذلك في بيان للخارجية السعودية، تزامناً مع استمرار الاشتباكات المسلحة في السودان رغم هدنة إنسانية معلنة بين الجيش و"الدعم السريع" بمناسبة عيد الفطر.

وأفادت الخارجية السعودية، في البيان ذاته بـ"بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة"، دون تسمية تلك الدول أو تقديم تفاصيل أكثر.

وأوضحت أن تلك الخطوة تأتي "إنفاذاً لتوجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء".

من جانبه، قال الجيش السوداني، في بيان السبت: "جرى في وقت سابق إجلاء البعثة السعودية برّاً إلى بورتسودان (شرق) ومنها جوّاً إلى المملكة العربية السعودية".

وأردف: "ينتظر أن تبدأ عملية إجلاء كل البعثات التي تطلب دولها ذلك خلال الساعات القادمة، حيث ستجلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين دبلوماسييها ورعاياها جواً بطائرات نقل عسكري تتبع قواتها المسلحة من الخرطوم ويتوقع الشروع في ذلك فوراً".

وتقود دول عربية منها السعودية ومصر، مبادرات مكثفة وتتلقى اتصالات من دول غربية منذ بداية الاشتباكات لبحث تثبت هدنة دائمة بالسودان ووقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات بشأن العودة إلى الحوار بين الأطراف المتنازعة.

والسبت، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.

ومساء الجمعة، أعلن الجيش السوداني في بيان، موافقته على هدنة لمدة 3 أيام، وذلك بعد ساعات من إعلان "الدعم السريع" موافقتها على هدنة من القتال الذي أودى بحياة 413 شخصاً منذ اندلاعه في 15 أبريل/نيسان الجاري، وفق منظمة الصحة العالمية.

وعام 2013، تشكلت "قوات الدعم السريع لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us