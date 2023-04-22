سياسة
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شاهد | توافد الزوار على "الجنة البيضاء" بتركيا ثاني أيام عيد الفطر
استقبلت منطقة "باموق قلعة" الشهيرة بـ"الجنة البيضاء" في ولاية "دنيزلي" غربي تركيا، زوارها بأعداد مضاعفة خلال عطلة عيد الفطر. وتشتهر "باموق قلعة" بصخورها الكلسية البيضاء التي تشبه القطن ومنها يأتي اسم المنطقة أي القلعة القطنية.
شاهد | توافد الزوار على "الجنة البيضاء" بتركيا ثاني أيام عيد الفطر
تشتهر "باموق قلعة" بصخورها الكلسية البيضاء التي تشبه القطن ومنها يأتي اسم المنطقة أي القلعة القطنية / صورة: AA
22 أبريل 2023

استقبلت منطقة "باموق قلعة" الشهيرة بـ"الجنة البيضاء" في ولاية "دنيزلي" غربي تركيا، زوارها بأعداد مضاعفة خلال عطلة عيد الفطر.

وتواصل تدفق الزوار بكثافة إلى "باموق قلعة" ثاني أيام عيد الفطر الذي يتزامن أيضاً مع العطلة الانتصافية للمدارس.

وفي حديثها للأناضول، قالت أوزلام أجار، إنها جاءت من ولاية إزمير لزيارة "باموق قلعة"، معربة عن إعجابها الكبير بها.

بدورها، قالت نرمين كايا، إنها قادمة من ولاية أنطاليا لرؤية "الجنة البيضاء" بناء على توصيات أصدقائها.

وأعربت عن إعجابها بالجمال الطبيعي للمنطقة، والمعالم الأثرية التي تحتويها أيضاً.

وتشتهر "باموق قلعة" بصخورها الكلسية البيضاء التي تشبه القطن ومنها يأتي اسم المنطقة أي القلعة القطنية. ويستمتع السائحون المحليون والأجانب القادمون إليها بجمال الطبيعة الرائع ومشاهدة مدنها الأثرية.

وتعد المواقع الأثرية في باموق قلعة من ضمن أكثر الأماكن الأثرية استقبالاً للسياح في تركيا، وتوصف المنطقة بـ"الجنة البيضاء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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