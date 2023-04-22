أُقيلت رئيس تحرير مجلة "دي أكتوايله" الألمانية من منصبها بعد نشرها مقابلة وهمية أجريت بتقنيات الذكاء الصناعي مع بطل العالم السابق للفورمولا واحد سبع مرات مايكل شوماخر، حسب ما أعلنت مجموعة "فونكه" الإعلامية السبت.

وأثارت آن هوفمان عاصفة من الجدل حين نشرت المجلة الأربعاء مقابلة مزعومة مع شوماخر، هي الأولى منذ تعرض لإصابة خطيرة بالدماغ عام 2013 في حادث تزلُّج في جبال الألب الفرنسية.

تضمنت المقابلة اقتباسات منسوبة إلى شوماخر، ناقش فيها حياته العائلية منذ الحادث وحالته الصحية.

وأكد متحدث باسم عائلة شوماخر التي حرصت على إبقاء حالة سائق فيراري ومرسيدس السابق سرية، أن الأخيرة تخطط لاتخاذ إجراءات قانونية خلال المقابلة مع "أي أس بي أن".

وقدّمت بيانكا بولمان، وهي مديرة مجموعة "فونكه" الإعلامية، اعتذاراً لعائلة شوماخر السبت.

وقالت بولمان في بيان إن "المقالة كانت سيئة الذوق ومضللة ولم يكن يجب أن تظهر على الإطلاق".

وأضافت أن المقابلة "لا توفي بأي شكل من الأشكال بمعايير الصحافة التي نتوقعها نحن وقراؤنا من مجموعة مثل فونكه".

وتابعت: "أُعفيت رئيسة تحرير دي أكتوايله آن هوفمان من منصبها المسؤولة عنه منذ 2009، فوراً".

وتضمنت المقابلة اقتباسات منسوبة إلى شوماخر، ناقش فيها حياته العائلية منذ الحادث وحالته الصحية.

ولم يشاهد شوماخر البالغ 54 عاماً علناً السنوات العشر التي تلت تعرضه للإصابة، مع قليل من المعلومات المقدمة علناً عن حالته.

وتشير التقارير إلى أن شوماخر يُعاني مشكلات بالذاكرة والحركة والكلام منذ الحادث وتجري رعايته في منزله قرب جنيف.

وقالت كورينا زوجة مايكل في فيلم وثائقي بُث على منصة "نتفليكس" عام 2021: "الخصوصية خصوصية، كما قال دائماً"، وتابعت: "مايكل دائماً يحمينا ونحن الآن نحميه".

وفاز شوماخر بسبعة ألقاب في الفورمولا واحد (2 مع بينيتون و5 مع فيراري)، قبل أن يعادل رقمه القياسي البريطاني لويس هاميلتون. وحقق الألماني 91 انتصاراً بالفئة الأولى خلف هاميلتون (103).

وأكمل ميك (24 عاماً) مسيرة والده على الحلبات حيث شارك لمدة عامين مع فريق هاس، وهو يشغل حالياً منصب سائق الاحتياط مع فريقَي مرسيدس وماكلارين.