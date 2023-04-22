أعلن إسماعيل دمير رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركي تحليق المروحية المحلية "غوك باي" بمحرك "TS1400" المحلي، وذلك لأول مرة في تاريخ الصناعات الدفاعية.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر قال دمير إن المروحية المحلية خاضت اختباراً للتحليق بالمحرك المحلي، وقد تجاوزت الاختبار بنجاح.

وأضاف أن هذا التحليق بالمحرك المحلي، هو الأول من نوعه بالنسبة لـ "غوك باي".

وأعرب دمير عن شكره للمهندسين الأتراك القائمين على المشروع، مهنئاً في الوقت ذاته، شعب بلاده بهذا الإنجاز.

وصممت شركة توساش "TUSAŞ" التركية المروحية "غوك باي" بشكل يلبي الاحتياجات المدنية، ومن أبرز المهام التي تستطيع تنفيذها، نقل الأشخاص والبحث والإنقاذ ومراقبة الحدود، والإسعاف الجوي ومكافحة الحرائق والعمليات الأمنية داخل البلاد وخارجها.