سياسة
1 دقيقة قراءة
للمرة الأولى.. مروحية "غوك باي" التركية تحلّق بمحرّك محلي
أعلن إسماعيل دمير  رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركي تحليق المروحية المحلية "غوك باي" بمحرك "TS1400" المحلي، وذلك لأول مرة في تاريخ الصناعات الدفاعية، معرباً عن شكره للمهندسين الأتراك القائمين على المشروع.
للمرة الأولى.. مروحية "غوك باي" التركية تحلّق بمحرّك محلي
تركيا.. مروحية "غوك باي" تحلّق بمحرّك محلي لأول مرة  / Others
22 أبريل 2023

أعلن إسماعيل دمير رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركي تحليق المروحية المحلية "غوك باي" بمحرك "TS1400" المحلي، وذلك لأول مرة في تاريخ الصناعات الدفاعية.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر قال دمير إن المروحية المحلية خاضت اختباراً للتحليق بالمحرك المحلي، وقد تجاوزت الاختبار بنجاح.

وأضاف أن هذا التحليق بالمحرك المحلي، هو الأول من نوعه بالنسبة لـ "غوك باي".

وأعرب دمير عن شكره للمهندسين الأتراك القائمين على المشروع، مهنئاً في الوقت ذاته، شعب بلاده بهذا الإنجاز.

وصممت شركة توساش "TUSAŞ" التركية المروحية "غوك باي" بشكل يلبي الاحتياجات المدنية، ومن أبرز المهام التي تستطيع تنفيذها، نقل الأشخاص والبحث والإنقاذ ومراقبة الحدود، والإسعاف الجوي ومكافحة الحرائق والعمليات الأمنية داخل البلاد وخارجها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us