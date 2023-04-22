أعلن قائد قوات "الدعم السريع" بالسودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، السبت، التزام قواته الوقف الكامل لإطلاق النار خلال فترة الهدنة.

وقال حميدتي في تغريدة: "بحثت اليوم عبر الهاتف مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، التطورات الراهنة في السودان والأسباب التي أدت إلى تفاقم الأوضاع وكيفية استثمار الهدنة المعلَنة في فتح الممرات الانسانية".

وأضاف: "نحن ملتزمون الوقف الكامل لإطلاق النار خلال فترة الهدنة ونؤكد احترامنا للقانون الدولي الإنساني وحقوق المدنيين كافة".

وأعرب حميدتي عن شكره لوزيرة الخارجية الفرنسية على "النقاش المثمر والبنّاء والذي اتفقنا فيه على عديد من المسائل الضرورية التي سيكون لها تأثير مباشر في مجمل الأوضاع في البلاد".

من ناحيته، أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان السبت التزام القوات المسلحة "تسليم السلطة إلى حكومة مدنية".

وقال البرهان في تصريحات بثتها قناة "العربية" إن "الدعم السريع تتخذ المدنيين دروعاً بشرية" مضيفا أنها "هاجمت السجون وأخرجت السجناء وقتلت الحراس من الشرطة".

وأكد أن "الدعم السريع هي التي بدأت بالاعتداء واتخذنا موقفاً دفاعياً"، موضحاً أن "المتمردين (يقصد الدعم السريع) أخلوا المنازل من أصحابها وحولوها إلى معسكرات".

ولفت قائد الجيش السوداني إلى أن "القوات المسلحة ملتزمة تسليم السلطة إلى حكومة مدنية"، مشيراً إلى أن "القوات المسلحة جيش قومي وغير مخترق من إسلاميين ولا وجود لفلول (أنصار النظام الحاكم السابق) تقاتل معه".

وذكر البرهان: "أنا موجود حالياً في مركز القيادة (وسط العاصمة الخرطوم) ولن أتركه إلا على نعش شهيد لوطن".

وحتى الساعة 14:20، لم تعلق قوات "الدعم السريع" على تصريحات البرهان بشأنها.

والسبت تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلَنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.

ومساء الجمعة، أعلن الجيش السوداني في بيان، موافقته على هدنة لمدة 3 أيام، وذلك بعد ساعات من إعلان "الدعم السريع" موافقتها على هدنة من القتال الذي أودى بحياة 413 شخصاً منذ اندلاعه في 15 أبريل/ نيسان الجاري، وفق منظمة الصحة العالمية.

وعام 2013، تشكلت "الدعم السريع" لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات.