سياسة
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روسيا تطرد 20 دبلوماسياً ألمانيّاً رداً على خطوة مماثلة من برلين
أعلنت الخارجية الروسية طرد أكثر من 20 دبلوماسياً ألمانيّاً من موسكو، وذلك رداً على خطوة مماثلة بعدما طردت برلين دبلوماسيين روساً بشكل جماعي، وتحديد العدد الأقصى المسموح بوجود موظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية في موسكو.
روسيا تطرد 20 دبلوماسياً ألمانيّاً رداً على خطوة مماثلة من برلين
 نددت روسيا بقرار ألمانيا طرد دبلوماسيين روس، متعهدة باتخاذ "رد فعل مناسب" / صورة: AA
22 أبريل 2023

أعلنت وزارة الخارجية الروسية السبت طرد أكثر من 20 دبلوماسياً ألمانيّاً من موسكو، وذلك رداً على خطوة مماثلة.

وقالت متحدثة وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، في حوار مع قناة "زفيزدا" الروسية، إنه " جرى طرد أكثر من 20 دبلوماسياً ألمانيّاً من روسيا".

وفي وقت سابق اليوم، نددت روسيا بقرار ألمانيا طرد دبلوماسيين روس، متعهدة باتخاذ "رد فعل مناسب".

وصرحت الخارجية الروسية، في بيان، بأن "السلطات الألمانية أبلغت وسائل الإعلام المحلية بقرار طرد جماعي جديد للدبلوماسيين الروس، وتحديد العدد الأقصى المسموح بتواجده لموظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية في موسكو".

كما استدعت الخارجية سفير ألمانيا لدى موسكو جيزا أندرياس فون جير، حسب المصدر نفسه.

وشنّت روسيا في 24 فبراير/شباط 2022، هجوماً على أوكرانيا تبعته ردود فعل دولية غاضبة، وتشترط موسكو لإنهائه تخلي كييف عن أي خطط للانضمام إلى أي كيانات عسكرية، والتزام الحياد، ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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