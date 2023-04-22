قال مسؤول محلي إن تسعة مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 60 في هجوم انتحاري ثلاثي في بلدة سيفاري في وسط مالي في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وقال يعقوبا مايجا المتحدث باسم حاكم المنطقة "دمر التفجير 20 منزلاً في الحي. وفي المجمل يوجد تسعة قتلى ونحو 60 مصاباً، كلهم مدنيون".

وفي وقت سابق اليوم السبت قالت حكومة مالي في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي إن الجيش أحبط "هجوماً إرهابياً" في سيفاري.

وجاء في البيان أن "ثلاث مركبات ملغومة دُمرت بنيران طائرة مسيرة تابعة للجيش"، فيما أظهرت صور نشرها مستخدمون على منصات التواصل الاجتماعي عدة مبانٍ مدمرة، من بينها محطة وقود، فضلاً عن مصابين يتلقون المساعدة.

ووفق شهود عيان، دوت أربع انفجارات قرابة الساعة 5:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، أعقبها إطلاق نار من اسلحة آلية، فيما شوهد دخان بالقرب من المطار.

وقال مسؤول محلي آخر "استُهدف المعسكر الروسي وطائراته (المعسكر قريب من المطار).. حاصر الجهاديون جزءاً من المطار".

ويغطي معسكر مينوسما أربعة هكتارات وهو قريب من المطار ومن معسكر الجيش المالي الذي يوجد فيه الروس.

والجنرالات الحاكمون في باماكو منذ انقلاب 2020 قطعوا التحالف مع فرنسا وشركائها الأوروبيين في مكافحة الجهاديين، وقرروا الانفتاح على روسيا عسكرياً وسياسياً.

وقرّر المجلس العسكري التعاون مع مئات العناصر الذين يقول إنّهم مدرّبون عسكريون روس فيما تقول قوى غربية إنّهم مرتزقة من مجموعة فاغنر شبه العسكرية الروسية.