سياسة
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تركيا تجلي مواطنيها من السودان وجاوش أوغلو يبحث مع الصادق الأوضاع في البلاد
أعلنت السفارة التركية لدى الخرطوم، أنها ستجلي الأحد مواطنيها الراغبين في مغادرة السودان على خلفية الاشتباكات العسكرية. يأتي ذلك فيما بحث وزير الخارجية التركي مع نظيره السوداني علي الصادق، آخر المستجدات في البلاد وإجلاء الأتراك منه.
تركيا تجلي مواطنيها من السودان وجاوش أوغلو يبحث مع الصادق الأوضاع في البلاد
مولود جاوش أوغلو. يبحث مع نظيره السوداني علي الصادق آخر المستجدات في البلاد وإجلاء الأتراك منه على خلفية الاشتباكات العسكرية / صورة: AA
22 أبريل 2023

بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، السبت، مع نظيره السوداني علي الصادق، آخر المستجدات في البلد العربي وإجلاء الأتراك منه على خلفية الاشتباكات العسكرية.

وذكرت الخارجية التركية في بيان، أن مباحثات جاوش أوغلو والصادق جاءت خلال اتصال هاتفي.

والسبت، أعلنت السفارة التركية في الخرطوم أنها ستُجلي الأحد مواطنيها الراغبين في مغادرة السودان على خلفية الاشتباكات بين الجيش وقوات "الدعم السريع".

وقالت السفارة في بيان، إنها ستُجلي مواطنيها الأحد براً إلى بلد ثالث تمهيداً لإعادتهم إلى تركيا.

ودعت مواطنيها لاتخاذ بعض التحضيرات بما يتناسب مع الرحلة التي من المتوقع أن تستمر حوالي 22 إلى 24 ساعة، مثل الملابس والأحذية المريحة، وحيازة حقائب لا يتجاوز وزنها 8 كلغ بما في ذلك الماء والطعام، فضلا عن اصطحاب جوازات السفر والهويات.

و حددت السفارة نقاط تجمع في العاصمة مع مواعيد الانطلاق، مطالبة المواطنين بالتواجد في المكان والزمان المحددين.

والسبت، تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني و قوات "الدعم السريع" لليوم الثامن على التوالي، في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.

وعام 2013، تشكلت "الدعم السريع" لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور (غرب)، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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