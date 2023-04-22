سياسة
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أردوغان: هدفنا جعل جميع منازل إسطنبول آمنة من الزلازل خلال 5 سنوات
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته تهدف إلى جعل جميع المنازل آمنة من الزلازل في إسطنبول خلال 5 سنوات. وأوضح الرئيس التركي أن حكومته بدأت وضع أسس منازل للمتضررين في الولايات المنكوبة، بعد الزلزال بـ15 يوماً.
أردوغان: هدفنا جعل جميع منازل إسطنبول آمنة من الزلازل خلال 5 سنوات
أردوغان: نهدف لجعل جميع منازل إسطنبول آمنة خلال 5 سنوات / صورة: AA
22 أبريل 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته تهدف إلى جعل جميع المنازل آمنة من الزلازل في إسطنبول خلال 5 سنوات.

جاء ذلك في كلمة السبت خلال مشاركته في مراسم تسليم منازل ريفية في قرى تابعة لمنطقة "نور داغي" بولاية غازي عنتاب (جنوب) المنكوبة جراء الزلزال.

وأوضح الرئيس التركي أن حكومته بدأت وضع أسس منازل للمتضررين في الولايات المنكوبة، بعد الزلزال بـ15 يوماً.

ولفت إلى استمرار أعمال بناء 650 ألف منزل في تلك الولايات، بينها 507 آلاف وحدة سكنية، و143 ألف منزل ريفي، على أن يتم تسليم 319 ألف منزل منها لمستحقيها خلال عام.

وأشار إلى أن الحكومة زفت مؤخراً بشرى حملة تحول عمراني في إسطنبول، بحيث تتكفل الدولة بدفع نصف تكاليف إعادة بناء المباني الخطيرة.

وأضاف أنهم يهدفون لإعادة بناء 300 ألف منزل سنوياً في إسطنبول، بهدف عدم إبقاء أي مبنى خطير فيها خلال 5 سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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