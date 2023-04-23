سياسة
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ألمانيا.. إضراب في مطار برلين يتسبب بإلغاء جميع رحلات المغادرة
ألغى مطار برلين جميع رحلات المغادرة اليوم الاثنين بسبب إضراب دعت إليه نقابة فيردي الألمانية للمطالبة بزيادة الأجور.
ألمانيا.. إضراب في مطار برلين يتسبب بإلغاء جميع رحلات المغادرة
إضراب في مطار برلين يتسبب في إلغاء جميع رحلات المغادرة / صورة: Reuters
23 أبريل 2023

دعت نقابة فيردي الألمانية لإضراب ليوم واحد يوم الاثنين المقبل بين موظفي الأمن بمطار برلين في إطار نزاع دائر حول الأجور، مما دفع المطار إلى إلغاء جميع رحلات المغادرة في ذلك اليوم.

وقالت النقابة إن من المقرر أن يبدأ الإضراب الساعة 3:30 صباحاً بالتوقيت المحلي (01:30 ت.غ) يوم الاثنين وأن ينتهي في منتصف الليل (22:00 ت.غ).

وشهدت ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام بعضاً من أكثر الإضرابات تعطيلاً للأعمال منذ عقود إذ تضغط النقابات من أجل رفع الأجور لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويأتي الإضراب المزمع عقب إضرابات في أربعة مطارات ألمانية أخرى، وهي دوسلدورف وهامبورغ وكولون-بون وشتوتغارت، يومَي الخميس الجمعة حينما أُلغيت أكثر من 700 رحلة مغادرة.

وقال مطار برلين براندنبورغ في بيان: "نظراً إلى إضراب موظفي الأمن الذي جرى إعلانه، لن يكون من الممكن إقلاع أي رحلات يوم الاثنين 24 أبريل/نيسان"، مضيفاً أن رحلات الوصول ربما تتأثر.

وتتفاوض النقابة مع رابطة (بي.دي.إل.إس) لأمن المطارات للضغط من أجل زيادة الأجور للعاملين في المناوبات الليلية والمناوبات خلال عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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