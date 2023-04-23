أحيا البرلمان التركي الأحد الذكرى الـ103 لافتتاحه تزامناً مع عيد الطفولة والسيادة الوطنية.

جاء ذلك في مراسم أقيمت بمقر البرلمان، حيث وضع رئيسه مصطفى شنطوب إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لمؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك في مبنى البرلمان.

وبعد وضع إكليل الزهور، وقف شنطوب ونواب من البرلمان التركي، دقيقة صمت، تلاه عزف النشيد الوطني.

ورافق شنطوب نوابه وقادة الكتل النيابية للأحزاب التركية.

وفي رسالة نشرها شنطوب بالمناسبتين، أكّد أن افتتاح البرلمان كان "نقطة تحوّل" في تاريخ الجمهورية التركية.

وشدّد على أن افتتاح البرلمان كان أيضاً بمثابة "بداية التغيير للتحول من الدولة العثمانية إلى تركيا الفتية".

وتحتفل تركيا في 23 أبريل/نيسان سنوياً، بـ"عيد الطفولة والسيادة الوطنية"، ويشارك الأتراك داخل البلاد وخارجها في فاعليات متنوعة احتفالاً به.

يشار إلى أن أتاتورك، أهدى عيد السيادة الوطنية لجميع أطفال العالم، ولذلك تحول اسمه إلى "عيد الطفولة والسيادة الوطنية".