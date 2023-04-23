سياسة
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البرلمان التركي يحيي الذكرى الـ103 لافتتاحه
أحيا البرلمان التركي الأحد الذكرى الـ103 لافتتاحه تزامناً مع عيد الطفولة والسيادة الوطنية. وفي رسالة نشرها شنطوب بالمناسبتين، أكّد أن افتتاح البرلمان كان "نقطة تحوّل" في تاريخ الجمهورية التركية.
البرلمان التركي يحيي الذكرى الـ103 لافتتاحه
رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب بعد وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لمؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك / صورة: AA
23 أبريل 2023

أحيا البرلمان التركي الأحد الذكرى الـ103 لافتتاحه تزامناً مع عيد الطفولة والسيادة الوطنية.

جاء ذلك في مراسم أقيمت بمقر البرلمان، حيث وضع رئيسه مصطفى شنطوب إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري لمؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك في مبنى البرلمان.

وبعد وضع إكليل الزهور، وقف شنطوب ونواب من البرلمان التركي، دقيقة صمت، تلاه عزف النشيد الوطني.

ورافق شنطوب نوابه وقادة الكتل النيابية للأحزاب التركية.

وفي رسالة نشرها شنطوب بالمناسبتين، أكّد أن افتتاح البرلمان كان "نقطة تحوّل" في تاريخ الجمهورية التركية.

وشدّد على أن افتتاح البرلمان كان أيضاً بمثابة "بداية التغيير للتحول من الدولة العثمانية إلى تركيا الفتية".

وتحتفل تركيا في 23 أبريل/نيسان سنوياً، بـ"عيد الطفولة والسيادة الوطنية"، ويشارك الأتراك داخل البلاد وخارجها في فاعليات متنوعة احتفالاً به.

يشار إلى أن أتاتورك، أهدى عيد السيادة الوطنية لجميع أطفال العالم، ولذلك تحول اسمه إلى "عيد الطفولة والسيادة الوطنية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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