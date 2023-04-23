سياسة
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بوريل يدعو الاتحاد الأوروبي لإجراء دوريات بحرية بمضيق تايوان
دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بمقالٍ القوات البحرية للدول الأعضاء في التكتل لتنفيذ دوريات بمضيق تايوان. وفي وقت سابق قال بوريل بافتتاح جلسة بالبرلمان الأوروبي حول الصين إن "تايوان بالغة الأهميّة لأوروبا".
بوريل يدعو الاتحاد الأوروبي لإجراء دوريات بحرية بمضيق تايوان
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل / صورة: Reuters
23 أبريل 2023

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مقال الأحد القوات البحرية للدول الأعضاء في التكتل إلى تنفيذ دوريات في مضيق تايوان.

وشدّد بوريل في المقال الذي نشرته صحيفة "لوجورنال دو ديمونش" الفرنسية على ضرورة أن تكون أوروبا "حاضرة بشدة في هذه القضية التي تهمنا على صعيد الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا".

وأضاف: "لهذا السبب أدعو القوات البحرية الأوروبية لتنفيذ دوريات في مضيق تايوان للدلالة على حرص أوروبا على حريّة الملاحة في هذه المنطقة الحيوية للغاية".

وكان جوزيب بوريل قال الثلاثاء في افتتاح جلسة بالبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ حول الصين إن "تايوان بالغة الأهميّة لأوروبا".

وتابع الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي: "تايوان جزء ثابت من محيطنا الاستراتيجي لضمان السلام والدفاع عن مصالحنا".

وأضاف في مقاله: "هذا المضيق الأكثر استراتيجية في العالم، بخاصة في ما يتعلق بالتجارة: يجب أن نكون حاضرين هناك من خلال عمليات حريّة الملاحة".

يأتي ذلك بعد أسبوعين من تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد زيارته الصين، ورفض فيها "منطق الكتل" بشأن قضية تايوان وحثّ أوروبا على "ألا تكون تابعاً" للولايات المتحدة أو الصين.

يحكم الصين وتايوان نظامان منفصلان منذ عام 1949، لكن بكين تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها ستستعيده وبالقوة إن لزم الأمر.

بعد يومين من زيارة الرئيس ماكرون للصين في مطلع أبريل/نيسان، عبرت فرقاطة مراقبة فرنسية مضيق تايوان في أثناء تنقُّلها من فيتنام إلى كوريا الجنوبية.

وكان هذا العبور "في المياه الدولية بموجب حريّة الملاحة" جزءاً من مهمة مخطط لها منذ فترة طويلة، حسب ما قالت قيادة أركان الجيش الفرنسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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