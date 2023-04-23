غادرت سفينة "TCG ANADOLU" الحربية محلية الصنع ميناء سراي بورنو بإسطنبول الأحد.

ورست السفينة بالميناء في 16 أبريل/نيسان الجاري، لتبدأ استقبال زوارها من المواطنين اعتباراً من الاثنين 17 أبريل، وذلك بعد أيام من إدخالها الخدمة وتسليمها للبحرية التركية التي ضمتها إلى أسطولها كأكبر سفينة حربية محلية الصنع.

ومن المقرر أن تعبر السفينة الحربية مضيق البوسفور بإسطنبول وتحيي المواطنين بمناسبة عيد الطفولة والسيادة الوطنية الذي يصادف 23 أبريل من كل عام.

ويبلغ طول حاملة الطائرات "تي سي جي أناضول" 231 متراً وعرضها 32 متراً والحد الأقصى للحمولة 27 ألف طن و436 كيلوغراماً، وتبلغ سرعتها القصوى 20.5 عقدة في الساعة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة.

وتستطيع السفينة حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرعة، و6 ناقلات جنود، و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة، أي بمجموع 94 مركبة.

وعلى مسطحها يمكن استيعاب 10 مروحيات و11 مسيرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها أن تحمل 19 مروحية أو 30 مسيرة هجومية، إلى جانب استيعابها إلى طاقم قوامه 1223 فرداً.​​​​​​​