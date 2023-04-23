اتهم الجيش السوداني، الأحد، قوات الدعم السريع بارتكاب عدة "اعتداءات" على بعثات دبلوماسية أجنبية في أثناء عمليات إجلاء من العاصمة الخرطوم.

وذكر الجيش في بيان، أن "الدعم السريع" اعتدت "اليوم (الأحد) على موكب إجلاء أفراد السفارة القطرية المتجه إلى بورتسودان (شرق) ونهبت أموالهم وجميع حقائبهم وهواتفهم النقالة".

وأضاف: "جرت سرقة السيارة الدبلوماسية الخاصة بالسفير الماليزي في أثناء تسوقه بعد إنزاله من عربته وهروبهم بها والاعتداء على موكب السفارة الفرنسية بإطلاق النار مما أدى إلى عودتهم وتعطيل عملية الإخلاء".

وتحدث البيان عن "إصابة أحد الفرنسيين بعيار ناري من قناص إضافة إلى مهاجمة مقر البعثة في بري (وسط الخرطوم)".

ولم يصدر على الفور تعليق من البعثات الأجنبية المذكورة على ما أورده الجيش السوداني.

ومن جانبها، أعلنت قوات "الدعم السريع"، الأحد، "إصابة أحد الرعايا الفرنسيين ونجاة آخرين في أثناء عملية إجلاء طاقم البعثة الفرنسية من العاصمة الخرطوم".

وذكرت القوات في بيان: "تعرضت قوات الدعم السريع صباح اليوم (الأحد) لهجوم بالطيران في أثناء إجلاء رعايا فرنسيين من سفارة بلادهم (بالخرطوم) مروراً ببحري (شمال شرقي الخرطوم) إلى أم درمان (غربي الخرطوم) مما عرض حياة الرعايا الفرنسيين للخطر بإصابة أحدهم ونجاة بقية الرعايا".

وأضاف: "في أثناء تحرك الموكب تحت حماية قواتنا تعرض لهجوم غادر بالطيران من قوات الانقلاب (تقصد الجيش السوداني) فيما تصدت قوات الدعم السريع للهجوم وأسقطت الطائرة".

ولم يصدر على الفور تعليق من الجيش السوداني أو البعثة الفرنسية على ما أوردته "الدعم السريع".

وبدأت السبت، عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية، حيث أعلنت الخارجية السعودية في بيان، تنفيذها "عملية إجلاء من السودان شملت 91 سعودياً، و66 أجنبياً من 12 دولة، بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون".

ويأتي ذلك وسط تجدُّد الاشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.