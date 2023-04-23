رافقت أسماك الدلافين سفينة "TCG ANADOLU" (تي سي جي أناضول) الحربية محلية الصنع، خلال عبورها مضيق البوسفور بإسطنبول.

وأظهرت مشاهد ملتقطة من ظهر السفينة الحربية، الأحد، الدلافين وهي ترافق السفينة بينما كانت تحيي في الوقت نفسه، المواطنين على ضفتَي المضيق.

وفي وقت سابق اليوم، غادرت سفينة "TCG ANADOLU" ميناء سراي بورنو بإسطنبول الذي رست فيه يوم 16 أبريل/نيسان الجاري، لتبدأ استقبال زوارها من المواطنين بعد أيام من إدخالها الخدمة وتسليمها للبحرية التركية التي ضمتها إلى أسطولها كأكبر سفينة حربية محلية الصنع.

ويبلغ طول حاملة الطائرات "تي سي جي أناضول" 231 متراً وعرضها 32 متراً والحد الأقصى للحمولة 27 ألف طن و436 كيلوغراماً، وتبلغ سرعتها القصوى 20.5 عقدة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة.

وتستطيع السفينة حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرعة، و6 ناقلات جنود، و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة، أي بمجموع 94 مركبة.

وعلى مسطحها يمكن استيعاب 10 مروحيات و11 مُسيرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها أن تحمل 19 مروحية أو 30 مسيرة هجومية، إلى جانب استيعابها طاقماً قوامه 1223 فردا.​ً​​​​​​