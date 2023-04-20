سياسة
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المصارع التركي آكغول يحرز ذهبية أوروبا للمرة العاشرة
أحرز المصارع التركي طه آكغول، الأربعاء، بطولة أوروبا للمرة العاشرة في مسيرته، بفوزه على منافسه الجورجي غينو بيترياشفيلي، في وزن 125 كغ حرة.
المصارع التركي آكغول يحرز ذهبية أوروبا للمرة العاشرة
المصارع التركي آكغول يحرز ذهبية أوروبا للمرة العاشرة / صورة: AA
20 أبريل 2023

أحرز المصارع التركي طه آكغول، الأربعاء، بطولة أوروبا للمرة العاشرة في مسيرته، بفوزه على منافسه الجورجي غينو بيترياشفيلي، في وزن 125 كغ حرة.

وحقق آكغول الميدالية الذهبية في البطولة المقامة في كرواتيا، بتغلبه على منافسه الجورجي غينو بيترياشفيلي، وفق مراسل الأناضول.

وانطلقت البطولة المذكورة في 17 أبريل/ نيسان الجاري على أن تختتم فعالياتها في 23 من الشهر نفسه.

ويعد آكغول صاحب الرقم القياسي بالفوز ببطولة أوروبا، كما أحرز بطولة العالم مرتين، و فاز بميدالية ذهبية في أولمبياد ريو 2016، وبرونزية في طوكيو 2020.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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