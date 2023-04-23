سياسة
2 دقيقة قراءة
في ثالث أيام العيد.. عراقيل إسرائيلية أمام حركة الفلسطينيين في أريحا
يعاني الفلسطينيون من عراقيل يفرضها الاحتلال الإسرائيلي في محيط مدينة أريحا بالضفة الغربية حيث أقام حواجز عسكرية على مداخلها في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، فيما قال إعلام فلسطيني إن شابَّين أصيبا بجروح خلال صد هجوم لمستوطنين إسرائيليين شرق رام الله.
في ثالث أيام العيد.. عراقيل إسرائيلية أمام حركة الفلسطينيين في أريحا
عراقيل إسرائيلية أمام حركة الفلسطينيين في أريحا في ثالث أيام العيد وإصابة شابَّين برام الله / صورة: Reuters
23 أبريل 2023

شدد الجيش الإسرائيلي الأحد إجراءاته العسكرية في محيط مدينة أريحا وسط الضفة الغربية وأقام حواجز عسكرية على مداخلها، ما عرقل حركة الفلسطينيين المغادرين والقادمين إليها في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وقال تليفزيون فلسطين (حكومي) إن "الاحتلال يعيق حركة المواطنين ويواصل إغلاق جميع مداخل أريحا وينصب حواجز عسكرية لليوم الثاني على التوالي".

وأشار التلفزيون إلى "اعتقال شاب فلسطيني عند الحاجز الجنوبي للمدينة".

ونشر ناشطون على شبكات التواصل، صوراً ومقاطع فيديو لطوابير من السيارات على جانبي الحواجز العسكرية، وأخرى لفلسطينيين يُعدون وجبات طعام للعالقين.

وتشهد مدينة أريحا في الأعياد حركة نشطة، ويؤمّها الفلسطينيون من محافظات الضفة والقدس وإسرائيل، لكثرة المنتزهات والأماكن الترفيهية.

من جانبه، قال شاهد عيان للأناضول إن مئات السيارات تقف في طوابير يصل طولها إلى مئات الأمتار بسبب الحواجز الإسرائيلية على مدخل المدينة.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي "يُخضع منذ صباح السبت، المغادرين للتفتيش ويدقق في بطاقاتهم الشخصية وبشكل أقل الداخلين إلى المدينة، ما تسبب في ازدحامات كبيرة".

من جانب آخر، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن شابَّين أصيبا بجروح خلال محاولة صد هجوم لمستوطنين إسرائيليين على بلدة دير دبوان شرق مدينة رام الله (وسط).

وأضافت الوكالة أن "مستوطنين داهموا منطقة الشيخ عمار في البلدة بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، وتصدى الشبان لهم، ما أدى لإصابة شابَّين في الرأس والوجه".

ووفق معطيات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، نفذ مستوطنون إسرائيليون 160 اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ مطلع العام الجاري وحتى أواخر مارس/آذار الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us