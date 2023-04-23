سياسة
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رغم تدهور صحته.. إسرائيل تواصل اعتقال أسير مضرب عن الطعام منذ 78 يوماً
قال نادي الأسير الفلسطيني إن محكمة إسرائيلية رفضت الإفراج عن الأسير خضر عدنان بعدما تقدم بطلب للإفراج عنه بسبب تدهور حالته الصحية جراء إضرابه المتواصل منذ 78 يوماً، مشيراً إلى أن عدنان فقد وعيه عدة مرات خلال الجلسة.
رغم تدهور صحته.. إسرائيل تواصل اعتقال أسير مضرب عن الطعام منذ 78 يوماً
قال نادي الأسير الفلسطيني إن عدنان فقد وعيه عدة مرات خلال الجلسة / صورة: AFP
23 أبريل 2023

رفضت محكمة عسكرية إسرائيلية الأحد طلباً للإفراج عن الأسير الفلسطيني خضر عدنان، بعد تدهور حالته الصحية نتيجة استمراره في الإضراب عن الطعام منذ 78 يوماً.

وقال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي) في بيان، إن "محكمة الاحتلال رفضت طلب محامي عدنان الإفراج عنه بكفالة".

وأضاف النادي، أن "عدنان حضر جلسة المحكمة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وفقد وعيه عدة مرات خلال الجلسة".

وذكر أن "المعتقل الفلسطيني وصل إلى مرحلة صحيّة بالغة الخطورة، ومع ذلك تواصل سلطات الاحتلال احتجازه في عياد السجن وترفض نقله إلى مستشفى مدني، أو السّماح لعائلته بزيارته".

من جهتها، قالت المنسقة الإعلامية في نادي الأسير، أماني سراحنة، إن عدة جلسات عقدت لمحاكمة عدنان منذ اعتقاله، لكن الجلسة الأخيرة كانت بناء على طلب من محاميه بسبب تدهور وضعه الصحي نتيجة الإضراب عن الطعام.

وأشارت سراحنة، في تصريح للأناضول، أن السلطات الإسرائيلية "تتهم عدنان بالعضوية بحركة الجهاد الإسلامي والمشاركة في فعاليات مناهضة للاحتلال"، وهي تهم يرفضها الأسير الفلسطيني.

وشرع خضر عدنان (44 عاماً) من بلدة عرابة غرب جنين، في إضراب عن الطعام، هو السادس خلال السنوات الأخيرة وأطولها، منذ اعتقاله يوم 5 فبراير/شباط الماضي، رفضاً لاعتقاله وللتهم الموجهة إليه، وفق نادي الأسير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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