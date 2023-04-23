سياسة
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أردوغان: سنبني حاملة طائرات أكبر بمرتين من سفينة TCG Anadolu الحربية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده بصدد بناء سفينة حربية أكبر بمرتين من السفينة "تي سي جي أناضول" (TCG Anadolu)، لافتاً إلى أن السفينة تتجه إلى ولاية إزمير وستبقى على سواحلها قرابة أسبوع.
أردوغان: سنبني حاملة طائرات أكبر بمرتين من سفينة TCG Anadolu الحربية
أردوغان: سنبني حاملة طائرات أكبر بمرتين من "TCG Anadolu" / صورة: AA
23 أبريل 2023

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد نية بلاده بناء سفينة حربية أكبر بمرتين من السفينة "تي سي جي أناضول" (TCG Anadolu).

كلام أردوغان جاء في خطاب خلال مراسم افتتاح مجمع رياضي بولاية سقاريه شمال غربي البلاد.

وقال: "سنبني حاملة طائرات ضعف حجم (تي سي جي أناضول)"، لافتاً إلى أن بلاده ستوجه السفينة TCG Anadolu إلى ولاية إزمير وأنها ستبقى على سواحلها قرابة أسبوع أو 10 أيام.

وفي وقت سابق اليوم، غادرت سفينة "TCG ANADOLU" ميناء سراي بورنو بإسطنبول الذي رست فيه يوم 16 أبريل/نيسان الجاري، لتبدأ باستقبال زوارها من المواطنين وذلك بعد أيام من إدخالها الخدمة وتسليمها إلى البحرية التركية التي ضمتها لأسطولها أكبر سفينة حربية محلية الصنع.

ويبلغ طول حاملة الطائرات "تي سي جي أناضول" 231 متراً وعرضها 32 متراً والحد الأقصى للحمولة 27 ألف طن و436 كيلوجراماً، وتبلغ سرعتها القصوى 20.5 عقدة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة.

وتستطيع السفينة حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرعة، و6 ناقلات جنود، و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة، أي بمجموع 94 مركبة.

وعلى مسطحها يمكن استيعاب 10 مروحيات و11 مسيّرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها أن تحمل 19 مروحية أو 30 مسيرة هجومية، إلى جانب استيعابها إلى طاقم قوامه 1223 فرداً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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