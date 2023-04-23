قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد إن الدبابة ألطاي الجديدة ستمثل نقطة قوة مهمة للجيش التركي في المنطقة.

كلام أردوغان جاء في خطاب ألقاه بمراسم تسليم الجيش الدبابة ألطاي الجديدة بولاية سقاريه شمال غربي البلاد.

وأشار إلى أن الدبابة ألطاي الجديدة مختلفة عن النموذج الأولي الذي كُشف عنه لأول مرة قبل 10 أعوام ولديها قدرات عالية.

وأضاف أن الدبابة تتخطى مستوى الجيل الثالث عبر تجهيزها بدرع متطورة ونظام حماية متفوق.

وأكد أن بلاده ستبدأ الإنتاج التسلسلي للدبابة ألطاي بمجرد إكمال الجيش التركي اختباراته عليها، قائلاً: "نستهدف جعل دبابة ألطاي الجديدة درة صناعاتنا الدفاعية".

ومشدداً على أن "الدبابة ألطاي ستكون نقطة قوة مهمة بيد قواتنا المسلحة في منطقتنا"، لافتاً إلى احتلال بلاده موقعاً متقدماً عالمياً في الصناعات الدفاعية، "إذ يعتمد عديد من جيوش العالم على ما ننتجه".

وشدد على أن بلاده زودت قواتها الأمنية بمختلف أصناف المسيرات البرية الخفيفة ومتوسطة الحجم.

وأوضح في هذا الإطار أن تركيا اقتربت من تلبية كل احتياجاتها في مجال المركبات العسكرية بإمكانياتها المحلية.