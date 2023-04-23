سياسة
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أردوغان: دبابة ألطاي الجديدة ستكون درّة صناعاتنا الدفاعية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في خطاب ألقاه بمراسم تسليم الجيش التركي الدبابة ألطاي الجديدة بولاية سقاريه شمال غربي البلاد إنها ستمثل نقطة قوة مهمة للجيش التركي، مضيفاً أنهم يعملون على جعلها درة الصناعات الدفاعية التركية.
أردوغان: دبابة ألطاي الجديدة ستكون درّة صناعاتنا الدفاعية
أردوغان: الدبابة ألطاي ستمثل نقطة قوة مهمة للجيش التركي / صورة: AA
23 أبريل 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد إن الدبابة ألطاي الجديدة ستمثل نقطة قوة مهمة للجيش التركي في المنطقة.

كلام أردوغان جاء في خطاب ألقاه بمراسم تسليم الجيش الدبابة ألطاي الجديدة بولاية سقاريه شمال غربي البلاد.

وأشار إلى أن الدبابة ألطاي الجديدة مختلفة عن النموذج الأولي الذي كُشف عنه لأول مرة قبل 10 أعوام ولديها قدرات عالية.

وأضاف أن الدبابة تتخطى مستوى الجيل الثالث عبر تجهيزها بدرع متطورة ونظام حماية متفوق.

وأكد أن بلاده ستبدأ الإنتاج التسلسلي للدبابة ألطاي بمجرد إكمال الجيش التركي اختباراته عليها، قائلاً: "نستهدف جعل دبابة ألطاي الجديدة درة صناعاتنا الدفاعية".

ومشدداً على أن "الدبابة ألطاي ستكون نقطة قوة مهمة بيد قواتنا المسلحة في منطقتنا"، لافتاً إلى احتلال بلاده موقعاً متقدماً عالمياً في الصناعات الدفاعية، "إذ يعتمد عديد من جيوش العالم على ما ننتجه".

وشدد على أن بلاده زودت قواتها الأمنية بمختلف أصناف المسيرات البرية الخفيفة ومتوسطة الحجم.

وأوضح في هذا الإطار أن تركيا اقتربت من تلبية كل احتياجاتها في مجال المركبات العسكرية بإمكانياتها المحلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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