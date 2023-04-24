بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي الأوضاع في السودان.

وحسب بيان الخارجية التركية، بحث الوزيران التطورات في السودان والتعاون في عمليات إجلاء الرعايا.

وبدأت السبت، عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية، وسط تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.

وتسببت الاشتباكات منذ 15 أبريل/نيسان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، بمقتل أكثر من 420 شخصاً وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات آلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.

وترافق تسارع إجلاء المواطنين الأجانب، مع تزايد المخاوف على مصير السودانيين متى انتهت هذه العمليات.