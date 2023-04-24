سياسة
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أردوغان: خفضنا اعتمادنا على الخارج في الصناعات الدفاعية من 80% إلى 20%
أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالموقع المتقدم الذي تحتله بلاده عالمياً في الصناعات الدفاعية خلال العقدين الأخيرين. وأكد أن الدبابة ألطاي التي سُلمت الأحد ستمثل نقطة قوة مهمة للجيش التركي.
أردوغان: خفضنا اعتمادنا على الخارج في الصناعات الدفاعية من 80% إلى 20%
أردوغان: تركيا تحتل موقعاً متقدماً في الصناعات الدفاعية خلال عقدين / صورة: AA
24 أبريل 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد، إنه في غضون عقدين فقط من الزمن، قطعت البلاد خطوات كبيرة في الصناعات الدفاعية، حيث خفضت اعتمادها على الخارج من 80% إلى 20%.

وتحدث أردوغان بحفل تسليم دبابات ألطاي الجديدة للقوات المسلحة التركية لإجراء اختبارات بمحافظة صقاريا شمال غربي البلاد، وسلط الضوء على هدف تركيا في أن تكون "مستقلة تماماً في الصناعات الدفاعية".

وقال أردوغان، إن الدبابة ألطاي الجديدة ستمثل نقطة قوة مهمة للجيش التركي في المنطقة.

وأشار إلى أن ألطاي مختلفة عن النموذج الأولي الذي كُشف عنه أول مرة قبل 10 أعوام ولديها قدرات عالية.

وأضاف أن الدبابة تتخطى مستوى الجيل الثالث عبر تجهيزها بدرع متطور ونظام حماية متفوق.

وأكد أن بلاده ستبدأ الإنتاج التجاري للدبابة ألطاي بمجرد إكمال الجيش التركي اختباراته عليها.

ومشدداً على أن "الدبابة ألطاي ستكون نقطة قوة مهمة بيد قواتنا المسلحة في منطقتنا"، قال أردوغان: "نهدف إلى جعل دبابة ألطاي الجديدة درة صناعاتنا الدفاعية".

وأشار الرئيس التركي إلى موقع بلاده المتقدم في الصناعات الدفاعية قائلاً: "لقد قللنا التبعية الأجنبية في صناعة الدفاع من نحو 80% إلى نحو 20% في وقت قصير (20 عاماً)".

وأوضح أردوغان أن عدد المشاريع الدفاعية التي كانت 62 فقط في 2002 تجاوزت اليوم 750.

وأضاف أنه بينما كانت الميزانية الإجمالية لتركيا للمشاريع الدفاعية 5.5 مليار دولار عام 2002 وصلت الآن إلى 75 مليار دولار .

وأكد أن أكثر من 2700 شركة تنشط في الوقت الراهن بمجال الصناعات الدفاعية بتركيا، توفر عشرات آلاف الوظائف للشباب والمهندسين والفنيين.

وشدد أردوغان على أن وراء كل منتج يجري تطويره في الصناعة الحربية جهوداً استمرت سنوات، وصبراً وعملاً وقوة مالية.

وأضاف أردوغان: "هكذا تحظى طائراتنا القتالية بدون طيار التي تبرز في جميع أنحاء العالم اليوم، ومركباتنا البرية المدرعة، والسفن الحربية، والفرقاطات، والصواريخ، بالإضافة إلى الأنظمة الأخرى، بإعجاب كبير".

وشدد الرئيس التركي على أن تركيا أصبحت دولة مورِّدة لصناعة الدفاع، حيث تستخدم جيوش عدةٌ منتجاتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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