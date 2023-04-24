تكللت الجهود المبذولة لإيصال الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود إلى البر التركي بالنجاح، ما سيسهم مباشرة في تقليل احتياجات تركيا من الطاقة.

ويُتوقع أن يساهم الغاز الطبيعي المستخرَج من حقل غاز صقاريا على مراحل خلال الفترة المقبلة، بتوفير مليارات الليرات لصالح الاقتصاد التركي.

وباتت تركيا التي تعتمد بشكل كبير على المصادر الأجنبية لتأمين الغاز، على وشك إيصال 710 مليارات متر مكعب من غاز البحر الأسود بشبكتها الوطنية من خلال جهود مؤسسة البترول التركية التي تنفذ مشروع تطوير حقل غاز صقاريا.

والأسبوع الماضي كان علامة فارقة بقطاع الطاقة التركي، حيث تكللت الجهود المبذولة منذ اكتشاف الغاز في البحر الأسود بنهاية سعيدة، حين بُدئ نقله إلى البر التركي.

والخميس، شهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حفل نقل الغاز المستخرج من البحر الأسود إلى البر وبدء مرحلة استخدامه.

وجرى اكتشاف الغاز الطبيعي بالبحر الأسود عام 2020، على بُعد 170 كيلومتراً من شواطئ ولاية زونغولداق شمال غربي البلاد.

ومنذ ذلك الحين عمل أكثر من 8000 شخص في البر وأكثر من 2000 شخص في البحر على مدار اليوم الكامل، بغية وضع الغاز المكتشف في خدمة المواطنين.

ذلك الغاز سيقلل اعتماد تركيا على المصادر الأجنبية بالطاقة وسيقدم مساهمة اقتصادية كبيرة للبلاد، التي تستورد ما يقرب من 60 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً.

وتهدف الجهات والمؤسسات المعنية إلى إيصال الغاز الطبيعي المستخرج من البحر الأسود إلى منازل المواطنين، منتصف مايو/أيار المقبل، بعد إجراء التنقيات اللازمة في منشأة المعالجة البرية.

وسيجري استخراج الغاز المكتشف على مراحل، ففي المرحلة الأولى سيجري استخراج 10 ملايين متر مكعب يومياً من 5 آبار على أن يجري الاستخراج من الآبار الخمسة الأخرى في سبتمبر/أيلول القادم.

والمرحلة الثانية ستبدأ عام 2026، حيث سيجري خلال هذه المرحلة استخراج 40 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يومياً.

وخلال هذه المرحلة أيضاً سيجري توزيع الغاز المستخرج إلى كل الوحدات السكنية في عموم تركيا.

والمرحلة الثالثة التي سترتفع فيها كمية الغاز المستخرج يومياً إلى 60 مليون متر مكعب، ستبدأ في عام 2028.

وبالإضافة إلى سفن التنقيب "الفاتح ويافوز وقانوني"، يعمل نحو 50 سفينة من أسطول الطاقة البحرية التركي، لدعم مشروع تطوير حقل غاز صقاريا.

وفي تصريح للأناضول، قال رئيس مركز أبحاث تركيا لاستراتيجيات وسياسات الطاقة أوغوزهان أق ينر، إن الغاز المنتج في المرحلة الأولى (10 ملايين متر مكعب يومياً) سيسد 6% من احتياجات تركيا اليومية من هذه الطاقة.

وأكّد أن الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود، سيكون له انعكاسات إيجابية هامة مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد التركي.

وتابع: "بافتراض أننا ننتج 3.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، وإذا حدّدنا أسعار السوق الفورية بمتوسط ​​10 ليرات، فإن مساهمة الغاز المُنتج في المرحلة الأولى ستكون نحو 35 مليار ليرة تركية (الدولار الواحد يعادل 19.35 ليرة)".

حكاية الاكتشاف

وكانت شركة البترول التركية اكتشفت كميات من الغاز الطبيعي بحجم 320 مليار متر مكعب في بئر تونا 1 في أغسطس/آب 2020.

وعند اكتمال التنقيب في البئر المذكورة في أكتوبر/تشرين الأول 2020 جرى تحديث الكمية الاحتياطية في البئر إلى 405 مليارات متر مكعب.

في يونيو/حزيران 2021، جرى اكتشاف احتياطي جديد قدره 135 مليار متر مكعب في بئر أماصرا 1، ومع الاكتشافات الجديدة، بلغ إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي في البحر الأسود 540 مليار متر مكعب.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، جرى تحديث الاحتياطي المذكور ليصبح 652 مليار متر مكعب، بعد إعادة تقييم ما فعلته مؤسسة DeGolyer & MacNaughton المستقلة، وجرى الإعلان عن اكتشاف 58 مليار متر مكعب جديد من الاحتياطي في بئر "Çaycuma-1".

وبذلك بلغ إجمالي حجم الاحتياطي المكتشف في البحر الأسود 710 مليارات متر مكعب.