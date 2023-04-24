سياسة
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أقار: اجتماع رباعي لوزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات بشأن سوريا الثلاثاء
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن اجتماعاً بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا والنظام السوري وإيران سيعقد غداً الثلاثاء بالعاصمة موسكو، لحل المشكلات العالقة عن طريق الحوار وإحلال السلام في المنطقة.
أقار: اجتماع رباعي لوزراء الدفاع ورؤساء الاستخبارات بشأن سوريا الثلاثاء
أقار: سنعقد اجتماعاً وزارياً استخباراتياً رباعياً بشأن سوريا الثلاثاء / صورة: AA
24 أبريل 2023

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الاثنين، أنه جرى الإعداد لعقد اجتماع بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا والنظام السوري وإيران غداً الثلاثاء في العاصمة الروسية موسكو.

وأوضح أقار في تصريح صحفي، أن الاجتماع الثلاثي الذي جرى يوم 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي بين وزراء دفاع ورؤساء استخبارات تركيا وروسيا والنظام السوري، تمخض عنه تأكيد مواصلة الاجتماعات.

وأضاف أن الجهود المبذولة عقب ذلك الاجتماع أسفرت عن اتفاق بشأن انضمام إيران إلى هذه الاجتماعات.

وتابع: "يوم 25 أبريل/نيسان الجاري، خططنا لعقد اجتماع رباعي في العاصمة الروسية موسكو، وهدفنا هو حل المشاكل العالقة عن طريق الحوار وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة بأقرب وقت ممكن".

وأشار أقار إلى أن اللقاءات تجري في ظل الاحترام المتبادل بين الأطراف، مبيناً أنه من المتوقع أن تحدث بعض التطورات الإيجابية عقب اجتماع الغد.

وأكد أن تركيا تبذل وستواصل بذل ما بوسعها من أجل السلام في المنطقة.

وفيما يخص مكافحة الإرهاب، جدد أقار تأكيده أن تركيا ستواصل مطاردة الإرهابيين بكل حزم.

وعن اللاجئين السوريين في تركيا، قال: "لا نرغب في موجة لجوء جديدة، ونهدف لتوفير الظروف الملائمة لعودة السوريين إلى ديارهم بشكل آمن وكريم".

وأردف: "إلى جانب هذا يوجد إخوة سوريون لنا يعملون معنا سواء في تركيا أو في الداخل السوري، ولا يمكن أن نتخذ أي قرار من شأنه أن يضعهم في مأزق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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