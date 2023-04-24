جدد مستوطنون إسرائيليون، الاثنين، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى في القدس الشرقية بعد منع استمر 13 يوماً.

وقال شهود عيان للأناضول إن مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد بحماية الشرطة الإسرائيلية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية وقفت اقتحامات المستوطنين للمسجد خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان وأيام عيد الفطر، خشية تصاعد التوتر بالمنطقة.

كما اقتحم أفراد من الشرطة الإسرائيلية، الاثنين، مصلى باب الرحمة في الناحية الشرقية من المسجد.

وقال شهود عيان للأناضول إن عناصر الشرطة اقتحموا المصلى ومنعوا المصلين الدخول دون توضيح الأسباب.

وأشار الشهود إلى أن أفراد الشرطة انتشروا في المدخل المؤدي إلى المصلى ومنعوا المصلين وحراس المسجد الوصول إليه.

وكانت الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المصلى، السبت، وخربوا شبكة الكهرباء في داخله.

من جانبه، قال مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان: "اقتحم مجموعة من أفراد شرطة الاحتلال صباح اليوم مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك".

وأضاف المجلس: "وخلعوا وكسروا تمديدات الكهرباء داخل المصلى في انتهاك لحرمة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف بطريقة تعبر عن حقد دفين من أفراد الشرطة ومسؤوليهم".

وأكد أن "هذه الانتهاكات والتصرفات العدوانية الصارخة التي من شرطة الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك وفي مصلى باب الرحمة على وجه الخصوص لأهداف مبيته لن تتحقق بإذن الله".

ومضى المجلس يقول: "كما أن مصلى باب الرحمة جزء أصيل من المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونماً".

ويقع مصلى باب الرحمة شرق المسجد الأقصى، وظل موقع صراع بين الفلسطينيين والسلطات الإسرائيلية طوال عقود، حيث أعيد افتتاحه في فبراير/شباط 2019 فيما عُرف بـ"هبة باب الرحمة" بعد إغلاق استمر قرابة 16 عاماً.

ومنذ إعادة افتتاحه، تضيق الشرطة الإسرائيلية على المصلين وحراس المسجد فيه.

وكانت إسرائيل سمحت أحادياً للمستوطنين باقتحام المسجد في عام 2013 وسط تنديد ورفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية.