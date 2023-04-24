بدأت جهود تركيا الرامية إلى زيادة تجارتها الثنائية مع دول الشرق الأوسط، أحد أسواقها التقليدية تأتي ثمارها في الفترة الأخيرة، وبخاصة على صعيد البلدان الخليجية.

فالصادرات التركية إلى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بشكل خاص، حققت قفزة لافتة خلال الربع الأول من العام الجاري.

ومن الخطوات المهمة التي اتخذت لزيادة الصادرات، توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات وإجراء محادثات مع السعودية لتعزيز العلاقات التجارية في مارس/آذار الماضي.

وأظهرت بيانات من مجلس المُصدّرين في تركيا، أن الصادرات التركية إلى الإمارات ازدادت بمقدار 262 مليون و722 ألف دولار في الربع الأول من 2023، على أساس سنوي.

وحسب البيانات، بلغت صادرات تركيا إلى الإمارات ملياراً و23 مليون دولار في الفترة بين يناير/كانون الثاني حتى مارس/آذار 2023.

كما ازدادت الصادرات التركية إلى السعودية بمقدار 541 مليون و906 آلاف دولار في الفترة ذاتها، لتصل إلى 611 مليوناً و816 ألف دولار.

وحلت السعودية بذلك في المركز الثاني من بين البلدان التي زادت إليها الصادرات التركية بشكل أكبر خلال الربع الأول، فيما جاءت الإمارات في المركز الرابع.

وأصبحت الإمارات في المركز 13 والسعودية في المركز 21 بين البلدان الأكثر استيراداً للمنتجات التركية.

وبلغت حصة الإمارات من إجمالي صادرات تركيا 1.7% والسعودية 1% خلال الفترة المذكورة.

وتلقى قطاع المجوهرات التركي أعلى طلب في الربع الأول من جانب الإمارات، حيث بلغت الصادرات 371 مليوناً و640 ألف دولار.

كما صدّرت تركيا بقيمة 71 مليوناً و115 ألف دولار من المواد الكيميائية ومنتجاتها إلى الإمارات، فضلاً عن ألبسة جاهزة ونسيج بقيمة 50 مليوناً و101 ألف دولار، ومعدات كهربائية وإلكترونية بقيمة 49 مليون و671 ألف دولار، وأسماكاً ومنتجات حيوانية بقيمة 49 مليون و460 ألف دولار.

وجاء أعلى طلب على قطاع السجاد في تركيا من السعودية بقيمة 85 مليوناً و479 ألف دولار خلال الربع الأول.

واستوردت السعودية من تركيا ما قيمته 65 مليوناً و142 ألف دولار من الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها، و58 مليوناً و747 ألف دولار من الملابس الجاهزة والنسيج، و57 مليوناً و293 ألف دولار من المواد الكيميائية ومنتجاتها، و44 مليوناً و742 ألف دولار من المعدات الكهربائية والإلكترونية.

وتصدّرت الشركات العاملة في إسطنبول قائمة الشركات الأكثر تصديراً للمنتجات من تركيا إلى الإمارات بقيمة 634 مليوناً و530 ألف دولار، وإلى السعودية بقيمة 260 مليوناً و227 ألف دولار.

واحتلت ولاية تشوروم المركز الثاني على صعيد صادراتها إلى الإمارات بقيمة 103 ملايين و730 ألف دولار، تلتها إزمير بقيمة 42 مليوناً و30 ألف دولار، وبورصة بقيمة 34 مليوناً و209 آلاف، وغازي عنتاب بقيمة 33 مليوناً و53 ألف دولار.

وعلى صعيد السعودية، كان المركز الثاني من نصيب ولاية غازي عنتاب بقيمة 93 مليوناً و680 ألف دولار، تبعتها أنقرة بقيمة 41 مليوناً و124 ألف دولار، وهاطاي بقيمة 31 مليوناً و610 آلاف، وبورصة بقيمة 22 مليوناً و415 ألف دولار.