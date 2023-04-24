نُبِشت في شرق كينيا، الأحد، 26 جثة جديدة ما يرفع عدد الجثث التي عثرت عليها الشرطة منذ الجمعة إلى 47، في إطار تحقيق حول وفاة أتباع جماعة دينية دعا زعيمها إلى الصوم "للقاء يسوع".

وقال تشارلز كاماو رئيس التحقيقات الجنائية في محافظة ماليندي (شرق) لوكالة الصحافة الفرنسية "اليوم نبشنا 26 جثة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 47" مضيفاً أن البحث مستمر للعثور على جثث أخرى.

وذكر مراسل وكالة الصحافة الفرنسية أن رجالاً يرتدون ملابس بيضاء وأقنعة يواصلون عمليات الحفر بحثاً عن جثث أخرى. فيما وضعت الكثير من الجثث في أكياس زرقاء.

وعثرت السلطات الأسبوع الماضي على رفات أربعة من أتباع كنيسة "غود نيوز إنترناشيونال تشورتش" برئاسة ماكينزي نثينغي.

وفتّش المحققون المنطقة بعد تقارير عن احتمال وجود مقبرة جماعية.

ولا يزال الكثير من أتباع الكنيسة يختبئون في غابة شاكاولا.

وعثرت السلطات، الأحد، على سيدة من أتباع الكنيسة، ورفضت المرأة تناول الطعام قبل نقلها في سيارة إسعاف.

ونُقِل 11 من أتباع الطائفة وهم سبعة رجال وأربع نساء تراوح أعمارهم بين 17 و49 عاماً، إلى المستشفى الأسبوع الماضي بعد إنقاذهم من غابة شاكاولا.

وسلّم زعيم الطائفة ماكينزي نثينغي نفسه إلى الشرطة في 15 أبريل/نيسان، قبل أن يودع السجن.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنّه جرى إلقاء القبض على ستة من أتباع الطائفة أيضاً.

ومن المقرّر أن تُحال القضية إلى المحكمة في الثاني من مايو/أيار.

وأفادت الشرطة في تقرير بأنّها تلقّت معلومات عن أشخاص "قضوا جوعاً بحجّة لقاء يسوع، بعدما خضعوا لغسيل دماغ على يد المشتبه به، ماكينزي نثينغي، قس كنيسة غود نيوز إنترناشونال".

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أنّه جرى إلقاء القبض على ماكينزي نثينغي ووُجّهت إليه اتهامات الشهر الماضي، بعد أن توفي طفلان جوعاً تحت رعاية والديهما. ثمّ أُطلق سراحه بكفالة قدرها 100 ألف شلن كيني (حوالى 670 يورو).