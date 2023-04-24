سياسة
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الأعلى منذ الحرب الباردة.. ارتفاع غير مسبوق للإنفاق العسكري الأوروبي
كشفت أرقام رسمية ارتفاعاً غير مسبوق بمستوى الإنفاق العسكري للبلدان الأوروبية منذ اندلاع الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.
الأعلى منذ الحرب الباردة.. ارتفاع غير مسبوق للإنفاق العسكري الأوروبي
الأعلى منذ الحرب الباردة.. الإنفاق العسكري في أوروبا يسجل ارتفاعاً غير مسبوق / صورة: AP
24 أبريل 2023

سجل الإنفاق العسكري في أوروبا عام 2022 ارتفاعاً بوتيرة سريعة غير مسبوقة، حيث وصل بعد الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا إلى مستويات لم تشهدها القارة منذ الحرب الباردة، وفق ما أفاد باحثون في مجال الأمن العالمي.

وأوردت دراسة لـ"معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام" أن ارتفاع الإنفاق الأوروبي على الجيوش ساهم بتسجيل الإنفاق العسكري العالمي رقماً قياسياً للمرة الثامنة توالياً حيث بلغ 2.24 تريليون دولار، أو 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وعززت أوروبا إنفاقها على جيوشها عام 2022 بنسبة 13% أكثر مقارنة بالأشهر الـ12 السابقة، في عام طغى عليه الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وهذه الزيادة هي الأكبر منذ أكثر من 30 عاماً، وتشكل بسعر الدولار الثابت عودة إلى مستوى الإنفاق عام 1989 مع سقوط جدار برلين.

وأشارت الدراسة إلى أن أوكرانيا وحدها ضاعفت إنفاقها سبع مرات ليصل إلى 44 مليار دولار، أو ثلث ناتجها المحلي الإجمالي، مستفيدة من التبرعات بمليارات الدولارات من الأسلحة.

وأظهرت التقديرات في الوقت نفسه ارتفاع الإنفاق الروسي على السلاح بنسبة 9.2% العام الماضي.

والإنفاق العسكري في أوروبا الذي بلغ بالإجمال 480 مليار دولار خلال 2022 كان قد ارتفع فعلياً بنحو الثلث خلال العقد الماضي، وهو مرشح لأن يتسارع أكثر خلال العقد المقبل.

كما أن الإنفاق العسكري العالمي عاد إلى الارتفاع منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بعد انخفاض حاد في التسعينيات.

وجاء هذا المنحى التصاعدي في البداية نتيجة للاستثمارات الصينية الضخمة بقواتها العسكرية، وما أعقب ذلك من تطورات إثر ضم روسيا شبه جزيرة القرم عام 2014.

وبلغ إنفاق الولايات المتحدة على قوتها العسكرية 39% من الإنفاق العالمي، والصين في المرتبة الثانية بـ13%، ومعاً تشكلان أكثر من نصف الإنفاق العسكري العالمي.

أما الدول التي تليهما والمتأخرة عنهما كثيراً في هذا المجال فهي روسيا بنسبة 3.9% والهند ب3.6% والسعودية بـ3.3%.

وتتبع اليابان وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام وأستراليا الاتجاه نفسه.

وتعد بريطانيا أكبر منفق على الأسلحة في أوروبا، إذ تأتي في المرتبة السادسة بنسبة 3.1% من الإنفاق العسكري العالمي، متقدمة على ألمانيا التي سجلت 2.5% وفرنسا بنسبة 2.4%، وهي أرقام تشمل التبرعات لأوكرانيا.

وعززت دول أوروبية مثل بولندا وهولندا والسويد استثماراتها العسكرية خلال العقد الماضي.

وما يفسر ارتفاع الإنفاق العسكري أيضاً الكلفة الباهظة للأسلحة المتطورة تقنياً، كما في حالة فنلندا التي اشترت العام الماضي 64 طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-35.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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