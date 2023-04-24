استنكر وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن أحداث عام 1915 المتعلقة بالمزاعم الأرمينية عن الدولة العثمانية.

وقال جاوش أوغلو في تغريدة نشرها على تويتر الاثنين: "السياسيون المخادعون الذين يحاولون تشويه التاريخ يعودون إلى المسرح مرة أخرى".

وأضاف أن من غير الممكن إعادة كتابة التاريخ بدوافع سياسية، وأن "الانتهازيين الذين يصرون على هذا الموقف، سيُذكرون بنفاقهم ونواياهم غير الحسنة".

وشدّد وزير الخارجية جاوش أوغلو على أنه "لا يمكن لأي شخص إعطاء درس في التاريخ للأمة التركية العظيمة".

يذكر أن بايدن استخدم كلمة "إبادة" في خطابه الذي ألقاه حول الادعاءات الأرمينية بشأن الأحداث التي شهدتها الدولة العثمانية خلال عام 1915.

وتطالب أرمينيا ولوبياتها في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بأن ما جرى خلال عملية تهجير الأرمن عام 1915 "إبادة جماعية"، وبالتالي دفع تعويضات.​​​​​​​

وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق "إبادة جماعية" على تلك الأحداث وتصفها بأنها "مأساة" لكلا الطرفين (المسلمين والأرمن)، وتدعو لتناول الملف بعيداً عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية للتاريخ، وتفهُّم كل طرف ما عاشه الآخر.