سياسة
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من رحم أمهاتهم حتى الرشد.. وفاة 1200 طفل أوروبي سنوياً جراء تلوث الهواء
حذر تقرير صادر عن الوكالة الأوروبية للبيئة من أن تلوث الهواء يتسبب سنوياً بوفاة أكثر من 1200 دون سن الـ18. ودعا خبراء الوكالة لمعالجة هذا التلوث بأسرع وقت ممكن.
من رحم أمهاتهم حتى الرشد.. وفاة 1200 طفل أوروبي سنوياً جراء تلوث الهواء
من رحم أمهاتهم حتى سن الرشد.. وفاة 1200 طفل أوروبي سنوياً جراء تلوث الهواء / صورة: AP
24 أبريل 2023

أظهرت تقديرات الوكالة الأوروبية للبيئة أن تلوث الهواء يتسبب في وفاة أكثر من 1200 شخص دون سن 18 في أوروبا كل عام، وفق تقرير صدر اليوم الاثنين.

وأشارت الوكالة، التي تتخذ من كوبنهاغن مقراً لها، إلى أن "الأطفال تحديداً معرضون لتلوث الهواء، بداية من وجودهم في رحم أمهاتهم حتى بلوغهم سن الرشد"، مضيفة أن الهواء السيئ يعرض الأطفال بشكل أكبر لخطر الإصابة بالأمراض المزمنة في مرحلة البلوغ.

ودعا خبراء الوكالة الأوروبية للبيئة لمعالجة التلوث من المصدر، قائلين إن الانبعاثات من النقل والصناعة والتدفئة يجب أن تنخفض بسرعة أكبر.

وتتمثل إحدى الإجراءات العملية في تحسين جودة الهواء حول المدارس ورياض الأطفال، على سبيل المثال في توفير مزيد من المساحات الخضراء.

وعلى الرغم من التحسينات خلال السنوات الأخيرة، فإن مستويات الملوثات الرئيسية في عديد من الدول الأوروبية لا تزال بشكل مستعصٍ فوق الحدود التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، حسبما ذكرت الوكالة الأوروبية للبيئة في تقرير آخر.

وغالباً ما تكون المشكلات متفشية بشكل خاص في المدن. ففي عام 2021، اضطر أكثر من 90% من سكان الحضر في دول الاتحاد الأوروبي إلى التعايش مع مستويات من الجسيمات الدقيقة والأوزون وثاني أكسيد النيتروجين أعلى من توصيات منظمة الصحة العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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