سياسة
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صور | الأتراك يواصلون زيارة سفينة TCG الحربية بعد دخولها الخدمة بالجيش
يواصل المواطنون الأتراك التوافد بكثافة لمشاهدة سفينة "تي سي جي أناضول" (TCG Anadolu) الحربية الراسية في ميناء سراي بورنو بمدينة إسطنبول، وذلك لالتقاط الصور التذكارية عقب دخولها الخدمة في 10 أبريل/نيسان الجاري.
صور | الأتراك يواصلون زيارة سفينة TCG الحربية بعد دخولها الخدمة بالجيش
إقبال المواطنين على زيارة أكبر السفن الحربية في تركيا يتواصل / صورة: AA
24 أبريل 2023

يواصل المواطنون الأتراك التوافد بكثافة لمشاهدة سفينة "تي سي جي أناضول" (TCG Anadolu) الحربية الراسية في ميناء سراي بورنو بمدينة إسطنبول.

وفتحت سفينة "TCG Anadol" أبوابها أمام الزوار باعتبارها أكبر سفينة حربية في البلاد عقب دخولها الخدمة في 10 أبريل/نيسان الجاري.

وأفاد مراسل الأناضول الاثنين، بأن طوابير طويلة تتشكل يومياً بمحاذاة الميناء، وتستمر حتى ساعات المساء.

وأضاف أن الزوار يتجولون في أرجاء السفينة، ويلتقطون الصور التذكارية.

والاثنين الماضي دخلت سفينة "TCG Anadolu" الخدمة في ترسانة الجيش التركي بمراسم حضرها الرئيس أردوغان.

ويبلغ طول السفينة 231 متراً وعرضها 32 متراً، والحدّ الأقصى للحمولة 27 ألف طنّ و436 كيلوجراماً، وتبلغ سرعتها القصوى 20.5 عقدة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة.

وتستطيع السفينة حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرعة، و6 ناقلات جنود، و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة، أي بمجموع 94 مركبة.

وعلى سطحها يمكن استيعاب 10 مروحيات و11 مسيرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها أن تحمل 19 مروحية أو 30 مسيرة هجومية، إلى جانب استيعابها طاقماً قوامه 1223 فرداً.​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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