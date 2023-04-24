سياسة
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إحداها متآكلة الرأس والأطراف.. انتشال 31 جثة لمهاجرين غير نظاميين في تونس
أعلنت السلطات التونسية انتشال 31 جثة لمهاجرين غير نظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء, في محافظات صفاقس والمهدية وقابس، وفق بيان متحدث الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي.
إحداها متآكلة الرأس والأطراف.. انتشال 31 جثة لمهاجرين غير نظاميين في تونس
تونس.. انتشال 31 جثة لمهاجرين غير نظاميين-  / صورة: AA
24 أبريل 2023

أعلنت السلطات التونسية الاثنين، انتشال 31 جثة لمهاجرين غير نظاميين من أصول إفريقيا جنوب الصحراء في مناطق مختلفة من السواحل التونسية.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني (الدرك) العميد حسام الدين الجبابلي.

وقال الجبابلي إن "وحدات الحرس البحري (خفر السواحل) في محافظتي صفاقس (جنوب) والمهدية (شرق)، تمكنت من العثور على 30 جثة لفظتها أمواج البحر (المتوسط)، بينها طفلان".

وأضاف أنه "في سياق متصل تمكّنَت وحدات المنطقة البحرية (وحدة أمنية) بمحافظة قابس (جنوب شرق) من انتشال جثة متعفنة ومتآكلة الرأس والأطراف".

وحسب المعاينة الأولية فإن الجثث لأشخاص من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وفق المتحدث الرسمي.

والأحد أعلنت السلطات التونسية إحباط 6 عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 186 مهاجراً من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية من عدة مناطق في البلاد.

وفي الفترة الأخيرة شهدت تونس تصاعداً لافتاً في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد ومختلف دول المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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