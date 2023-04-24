أعلنت السلطات التونسية الاثنين، انتشال 31 جثة لمهاجرين غير نظاميين من أصول إفريقيا جنوب الصحراء في مناطق مختلفة من السواحل التونسية.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني (الدرك) العميد حسام الدين الجبابلي.

وقال الجبابلي إن "وحدات الحرس البحري (خفر السواحل) في محافظتي صفاقس (جنوب) والمهدية (شرق)، تمكنت من العثور على 30 جثة لفظتها أمواج البحر (المتوسط)، بينها طفلان".

وأضاف أنه "في سياق متصل تمكّنَت وحدات المنطقة البحرية (وحدة أمنية) بمحافظة قابس (جنوب شرق) من انتشال جثة متعفنة ومتآكلة الرأس والأطراف".

وحسب المعاينة الأولية فإن الجثث لأشخاص من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء وفق المتحدث الرسمي.

والأحد أعلنت السلطات التونسية إحباط 6 عمليات هجرة غير نظامية وإنقاذ 186 مهاجراً من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية من عدة مناطق في البلاد.

وفي الفترة الأخيرة شهدت تونس تصاعداً لافتاً في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية بالبلاد ومختلف دول المنطقة.