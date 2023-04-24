استُشهد شابّ فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة الاثنين، حسبما اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إنها بُلّغت "باستشهاد" الشابّ سليمان عايش (20 عاماً) "برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عقبة جبر" قرب أريحا.

من جانبه قال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته اعتقلت "مطلوباً" خلال عملية عسكرية، بلا تفاصيل إضافية. وحسب البيان "خلال العملية، رُصد اثنان من المشتبه بهم يفرَّان من المكان. وردّ الجنود بإطلاق الرصاص الحيّ"، مؤكداً وقوع إصابة.

وأكد محافظ أريحا جهاد أبو عسل لوكالة الصحافة الفرنسية أن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بجثمان عايش. وعادةً تحتجز إسرائيل جثامين الشهداء الفلسطينيين ولا تسلّمها لعائلاتهم.

في سياق متصل، أصيب الاثنين 5 إسرائيليين دهساً في القدس الغربية، بينهم إصابة خطيرة.

من جانبها ذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان أنه "ورد تقرير عن سائق سيارة اصطدم بمارَّة في القدس" بلا مزيد تفاصيل.

وأضافت: "أسفرت الحادثة عن سقوط عدد من الجرحى على الفور" دون تحديد عدد الجرحى.

وتابعت الشرطة: " حُيّد المشتبه به على الفور، واستُدعيَت قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادثة". وقالت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية إن ما جرى هو "اعتداء دهس".