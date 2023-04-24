أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبدأ تصدير السيارة المحلية "توغ" اعتباراً من عام 2025.

جاء ذلك في كلمة له الاثنين في حفل وضع حجر أساس شركة "سايرو" لإنتاج البطاريات وتطويرها في منطقة غمليك بولاية بورصا غربي تركيا.

وأضاف أردوغان: "سنمضي قدماً لجعل تركيا قاعدة إنتاج تقنيات الشحن والبطاريات جنباً إلى جنب مع السيارات الكهربائية في أوروبا".

وأوضح أن بلاده تخطو اليوم خطوة أخرى في استثمار "ضخم" سيضمن جعلها "لاعباً قوياً في تكنولوجيا البطاريات".

وذكر أن شركة "سايرو" لإنتاج البطاريات وتطويرها ستبدأ باكورة إنتاجها عام 2024.​​​​​​​

ولفت إلى أن هذه المنشأة ستغدو مع بدء تشغيلها مركزاً متكاملاً ينتج وحدات بطاريات عالية المحتوى من النيكل بحلول عام 2026.

وأفاد بأن "سايرو" ستوفّر أمن إمدادات البطاريات لإنتاج السيارة المحلية "توغ".

وبيّن أردوغان أنه مع نزول سيارة "توغ" إلى الشوارع "باتت تركيا صاحبة علامة تجارية من شأنها منافسة أفضل نظيراتها في العالم".

وأشار إلى أن الهدف تسليم 28 ألف سيارة لأصحابها السنة الحالية، ومليون سيارة بحلول عام 2030.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذاناً ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".​​​​​​​​​​​​​​

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.