سياسة
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أردوغان: سنبدأ تصدير "توغ" في 2025 وسنصبح قاعدة لإنتاج تقنيات الشحن بأوروبا
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العزم على جعل بلاده قاعدة إنتاج تقنيات الشحن والبطاريات إلى جانب السيارات الكهربائية، لافتاً إلى أن تركيا ستبدأ تصدير السيارة المحلية "توغ" اعتباراً من عام 2025.
أردوغان: سنبدأ تصدير "توغ" في 2025 وسنصبح قاعدة لإنتاج تقنيات الشحن بأوروبا
أردوغان: سنبدأ تصدير السيارة المحلية "توغ" في 2025 / صورة: AA
24 أبريل 2023

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبدأ تصدير السيارة المحلية "توغ" اعتباراً من عام 2025.

جاء ذلك في كلمة له الاثنين في حفل وضع حجر أساس شركة "سايرو" لإنتاج البطاريات وتطويرها في منطقة غمليك بولاية بورصا غربي تركيا.

وأضاف أردوغان: "سنمضي قدماً لجعل تركيا قاعدة إنتاج تقنيات الشحن والبطاريات جنباً إلى جنب مع السيارات الكهربائية في أوروبا".

وأوضح أن بلاده تخطو اليوم خطوة أخرى في استثمار "ضخم" سيضمن جعلها "لاعباً قوياً في تكنولوجيا البطاريات".

وذكر أن شركة "سايرو" لإنتاج البطاريات وتطويرها ستبدأ باكورة إنتاجها عام 2024.​​​​​​​

ولفت إلى أن هذه المنشأة ستغدو مع بدء تشغيلها مركزاً متكاملاً ينتج وحدات بطاريات عالية المحتوى من النيكل بحلول عام 2026.

وأفاد بأن "سايرو" ستوفّر أمن إمدادات البطاريات لإنتاج السيارة المحلية "توغ".

وبيّن أردوغان أنه مع نزول سيارة "توغ" إلى الشوارع "باتت تركيا صاحبة علامة تجارية من شأنها منافسة أفضل نظيراتها في العالم".

وأشار إلى أن الهدف تسليم 28 ألف سيارة لأصحابها السنة الحالية، ومليون سيارة بحلول عام 2030.

وفي 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذاناً ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".​​​​​​​​​​​​​​

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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