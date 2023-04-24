ارتفع عدد المصابين الإسرائيليين إلى 5، حالة أحدهم خطيرة، في عملية دهس الاثنين قرب سوق "محانيه يهودا" بالقدس الغربية.

جاء ذلك وفق بيان لهيئة الإسعاف الإسرائيلية، نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية واطّلعَت عليه الأناضول.

من جانبها قالت الشرطة إن "تحقيقاً أولياً في الحادثة كشف أن سائق السيارة صدم في البداية أحد المشاة فيما كان يعبر الشارع، ثم استمر بدهس مشاة آخرين حتى ارتطام السيارة بأحد الجدران".

وذكرت أنه "جرت تصفية منفّذ الهجوم، وهو فلسطيني من سكان بيت صفافا بالقدس الشرقية، برصاص مدني إسرائيلي تصادف وجوده بمكان الحادثة".

من جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "منفّذ الهجوم يُدعى حاتم نجمة، وهو متزوج وأب لـ5 أطفال، بلا خلفية أمنية، لكن لديه سجلاً نفسياً"، في إشارة إلى أنه كان يعاني مرضاً نفسياً.

الفصائل تتوعد

في السياق نفسه اعتبرت فصائل فلسطينية أن عملية الدهس في مدينة القدس جاءت ردّاً على "جرائم" إسرائيل بحقّ المسجد الأقصى والفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن "عملية الدهس في القدس تأتي في سياق الردّ على جرائم الاحتلال وانتهاكه لحرمة المسجد الأقصى، وآخرها اقتحام مُصلَّى باب الرحمة وقطع الكهرباء عنه".

بدورها قالت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" إن العملية "تأتي في إطار الردّ المتواصل على جرائم الاحتلال، واقتحام مُصلَّى باب الرحمة، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، والتضييق على المسيحيين، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة".

فيما رأت حركة "المجاهدين" أن العملية "جزء من الردّ العملي والطبيعي على جرائم العدوّ في الأقصى وإجرامه في مُصلَّى باب الرحمة وتهديدات حكومته الفاشية والمتطرفة".

من جهتها قالت "لجان المقاومة في فلسطين"، إن "عملية الدهس ردّ طبيعي على جرائم العدوّ الصهيوني في المسجد الأقصى واقتحام وتدنيس مُصلَّى باب الرحمة وتخريب وقطع الكهرباء عنه".

في السياق نفسه قالت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" إن العملية "ردّ طبيعي على جرائم الاحتلال المتواصلة، وتأكيد لفشل المنظومة الأمنية الإسرائيلية وسياسة تضييق الخناق على المواطنين والمدن والقرى الفلسطينية ومحاصرتها".