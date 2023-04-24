بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع نظيره الإثيوبي ديميكي ميكونين مسألة إجلاء المواطنين الأتراك من السودان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الاثنين، حسب معلومات حصلت عليها الأناضول من وزارة الخارجية التركية.

وبحث الجانبان خلال الاتصال المسائل المتعلقة بإجلاء المواطنين الأتراك من السودان.

وبدأت السبت عمليات إجلاء رعايا عدد من الدول العربية والأجنبية، وسط تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري يشهد السودان اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوماً على مقارَّ تابعة للآخر، بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخصّ كلّاً منهما.

وتَشكَّلَت "الدعم السريع" في 2013 لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور، ثم تولّت مهامّ منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات.