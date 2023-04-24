سياسة
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خمس البشرية.. تقرير أممي: الهند تتجاوز الصين بعدد السكان بهذا التوقيت
أعلنت الأمم المتحدة أن الهند ستتجاوز الصين من حيث عدد السكان في نهاية أبريل/نيسان، لتغدو الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم بنحو 1,43 مليار نسمة، فيما تشير توقعات إلى أن حجم سكان الصين قد ينخفض إلى أقلّ من مليار نسمة بحلول نهاية القرن.
خمس البشرية.. تقرير أممي: الهند تتجاوز الصين بعدد السكان بهذا التوقيت
الهند ستتجاوز الصين بحلول نهاية الشهر كالبلد الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم / صورة: AFP
24 أبريل 2023

أعلنت الأمم المتحدة الاثنين، أن الهند ستتجاوز في نهاية أبريل/نيسان الصين من ناحية عدد السكان، لتغدو الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم بنحو 1,43 مليار نسمة.

وقالت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك في بيان، إنه "بحلول نهاية هذا الشهر يُتوقع أن يصل عدد سكان الهند إلى 1,425,775,850 شخصاً، ليعادل ثم يتجاوز عدد سكان البر الرئيسي للصين".

وجاء في البيان: "بلغ عدد سكان الصين ذروته عند 1,426 مليار نسمة في 2022، ثم بدأ يتراجع. تشير توقعات إلى أن حجم سكان الصين قد ينخفض إلى أقلّ من مليار نسمة بحلول نهاية القرن، في حين يُتوقع أن يواصل عدد سكان الهند ارتفاعه على مدى عدة عقود".

الصين والهند

حسب الأرقام الرسمية التي نُشرت في مطلع السنة، تراجع عدد سكان الصين السنة الماضية للمرة الأولى منذ 1960-1961، بعد مجاعة بدأت عام 1959 خلّفَت عشرات ملايين الوفيات إثر "القفزة العظيمة إلى الأمام"، الحملة الاقتصادية الكبرى التي اعتمدها الحزب الشيوعي الصيني في 1958.

ومن المفارقات أن هذا التراجع في عدد السكان في الصين يأتي رغم تخفيف سياسة تحديد النسل في السنوات الماضية.

وقبل عشر سنوات لم يكن يحق للأسرة الصينية إنجاب أكثر من طفل واحد، في حين أنه منذ عام 2021 بات بإمكانها إنجاب ثلاثة أطفال.

أما الهند فلا تملك الدولة أي معلومات رسمية حول عدد سكانها لأنها لم تُجرِ إحصاءً منذ 2011.

وإذا كان عدد السكان في الهند والصين معاً يبلغ نحو ثلاثة مليارات نسمة، فإن صندوق الأمم المتحدة للسكان يقدّر أيضاً أن عدد سكان العالم سيصل إلى 8,045 مليار نسمة بحلول منتصف العام. ومن غير المتوقَّع أن يتراجع إلا اعتباراً من سنوات 2090 بعد بلوغ ذروة هي 10,4 مليار نسمة حسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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