أكدت وزارة الخارجية المصرية مساء الاثنين، أن بعثتها الدبلوماسية في العاصمة السودانية الخرطوم "بخير"، نافية مقتل "مساعد ملحق عسكري" عضو ببعثتها.

جاء ذلك في بيان للخارجية قالت إنه يأتي "اتصالاً بما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن استشهاد مساعد الملحق العسكري المصري في الخرطوم".

وأكّد سفير القاهرة في الخرطوم هاني صلاح في البيان ذاته، أن "جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بخير، بما في ذلك أعضاء مكتب الدفاع"، نافياً "استشهاد مساعد ملحق الدفاع المصري في السودان".

وشدّد السفير المصري على "استمرار البعثة والمكاتب الفنية المصرية في القيام بمهامهم وسط ظروف في غاية التعقيد".

وفي وقت سابق الاثنين تَحدَّث الجيش السوداني في بيان عن مقتل مساعد الملحق العسكري المصري بالخرطوم محمد الحسين محمد الراوي، بـ"نيران قوات الدعم السريع"، قبل أن تصدر الأخيرة بياناً وصفت فيه الاتهام بأنه "كذب" ونقلت بيان الخارجية المصرية تأكيداً لنفيها.

ومنذ 15 أبريل/نيسان الجاري اندلعت في عدد من ولايات السودان اشتباكات واسعة بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، راح ضحيتها مئات بين قتيل وجريح معظمهم من المدنيين.

وعام 2013 تَشكَّلَت "الدعم السريع" لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المتمردة بإقليم دارفور (غرب)، ثم تَولَّت مهامَّ منها مكافحة الهجرة غير النظامية وحفظ الأمن، قبل أن يصفها الجيش بأنها "متمردة" عقب اندلاع الاشتباكات.